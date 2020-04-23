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Survivor Yasin'den Evrim için olay sözler: Kimse beni inandıramaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 23:47 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de voleybol maçında kaybeden Evrim adeta sinirden deliye döndü. Eski bir voleybolcu olan Evrim, "Tam anlamıyla rezaletti! Resmen gece sinirimden uyudum" dedi. Takım arkadaşı Yasin ise Evrim hakkında şok sözler söyledi. Yasin Evrim'in Fenerbahçe'de uzun yıllar voleybol oynadığına inanmadığını söyledi.

Survivor Yasin'den Evrim için olay sözler: Kimse beni inandıramaz

Survivor 2020'de Acun Ilıcalı, İrem ve Nisa'dan oluşan Acun Medya takımı, Evrim, Ardahan ve Cemal Can'dan oluşan takıma karşı voleybol maçında mücadele etti. Ancak eski voleybolcu olan Evrim'in takımı maçta yenildi. Voleybol oyununda kaybeden Evrim, gece sinirinden erken uyudu.

"KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR VOLEYBOLCUYUM"

Sabah kalktığında röportaj veren Evrim, "Tam anlamıyla rezaletti! Resmen gece sinirimden uyudum" dedi. Takım arkadaşlarının oyunda etkili olmadığını ve yeni bir takımla Acun Ilıcalı'nın karşısına çıkacağını söyleyen Evrim, "Hiç bu kadar zorlandığım ve düştüğüm bir durum olmamıştı. Benim derdim kaybetmek. Karşı tarafta Nisa'nın olması beni hiç ilgilendirmez.
Ben kendini kanıtlamış burada da kendini göstermiş bir voleybolcuyum. Benim çıkardığım topların devamlılığın sağlanması gerekiyordu. Acun Bey'i tebrik ediyorum. Yeni bir takım kurup karşısına geçeceğim" ifadelerini kullandı.

"EVRİM'İN FENERBAHÇE'DE OYNADIĞINDAN ŞÜPHELİYİM"

Takım arkadaşı Yasin ise Evrim hakkında olay sözler söyledi. Karşı takımda Nisa'nn çok iyi bir voleybolcu olduğunu söyleyen Yasin, "Evrim'in takımı hayatımda gördüğüm en iyi beach voleybol takımıydı. Ama rakip çok iyiydi. Ama hala Evrim'in 10 yl Fenerbahçe'de oynadığından şüpheliyim. Kimse bana Evrim'in 10 yıl Fenerbahçe'de oynadığına inandıramaz.
10 yıl oynayasa heykelini dikerlerdi Fenerbahçeli Evrim diye" dedi.

KAZANANLAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de önceki akşam oynanan heyecan dolu voleybol maçı sonrasında, Acun Medya'yı tutan yarışmacılar ödülü kazandı. Yarışmacılar et, pilav, salata ve tatlıdan oluşan yemeklerini adalarında yediler.

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