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Survivor Yasin kimdir? Survivor'dan elenen Yasin Obuz kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Yasin Obuz'un hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 01:17 | Son Güncelleme

Survivor 2020'den elenen son isim Yasin Obuz oldu. Yasin Obuz, Survivor'ın İstanbul'daki finalinde yarıştı ve yarışmacıyı 3. olarak tamamladı. MasterChef'in ardından Survivor'a da damga vuran Yasin Obuz, adadaki kavgaları ve hırsıyla da dikkatleri üzerine çekti. Survivor'da son 3 isim arasına kalmayı başaran Yasin'in hayat hikayesi de merak edilmeye başlandı. Peki, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yasin Obuz'un restoranı nerede? İşte Survivor Yasin Obuz hakkında bilgiler.

Survivor Yasin kimdir? Survivor'dan elenen Yasin Obuz kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Yasin Obuz'un hayat hikayesi

Yasin Obuz, aylar süren Dominik macerasının ardından Survivor'ın İstanbul'daki 3'lü finaline kalmayı başardı. İstanbul Galataport'tan canlı yayında ekrana gelen finalde, Yasin, rakipleri Cemal Can ve Barış'tan daha az oy alarak elendi. Survivor'daki agresif tavırlarıyla zaman zaman Acun Ilıcalı tarafından ceza verilen Yasin, parkurlardaki hırsıyla dikkatleri çekti.

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SURVIVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı.

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MasterChef'ten önce katıldığı Yemekteyiz programındaki çılgın hareketleriyle tanınan Yasin, hiç beklenmedik bir şekilde yarışmada son 7 isim arasına kalmayı başardı.

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Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.

Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı. Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.

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Yasin Obuz aynı zamanda İstanbul Sirkeci'de bulunan Bum Pilav ve Midye isimli işletmenin sahibi.

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