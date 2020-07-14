Survivor Yasin kimdir? Survivor'dan elenen Yasin Obuz kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Yasin Obuz'un hayat hikayesi

Yasin Obuz, aylar süren Dominik macerasının ardından Survivor'ın İstanbul'daki 3'lü finaline kalmayı başardı. İstanbul Galataport'tan canlı yayında ekrana gelen finalde, Yasin, rakipleri Cemal Can ve Barış'tan daha az oy alarak elendi. Survivor'daki agresif tavırlarıyla zaman zaman Acun Ilıcalı tarafından ceza verilen Yasin, parkurlardaki hırsıyla dikkatleri çekti.

SURVIVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı.

MasterChef'ten önce katıldığı Yemekteyiz programındaki çılgın hareketleriyle tanınan Yasin, hiç beklenmedik bir şekilde yarışmada son 7 isim arasına kalmayı başardı.