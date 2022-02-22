Survivor Yasin ne ceza aldı? Yasin kaç ödülden faydalanamayacak? Survivor Hikmet kaç ödülden mahrum bırakılacak? Cezaları ne zaman sona erecek?

Survivor Yasin ve Hikmet ile ilgili acil durum konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı aldıkları kararı yarışmacılara söz verdikten sonra duyurdu. Survivor'ın 22 Şubat Salı günü yayınlanan bölümünü kaçıran kişiler Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz'un ne ceza aldığını merak ediyor. Bu kapsamda Survivor Yasin ve Hikmet ne ceza aldı? Survivor Yasin ve Hikmet kaç ödülden faydalanamayacak? Cezaları ne zaman sona erecek? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamanın detayları haberimizde.

SURVİVOR YASİN NE CEZA ALDI?

Survivor'ın dün yayınlanan bölümünde konseyin ardından tartışma yaşandı. Yasin Obuz, kameraların halen kayıtta olduğu süreçte Hikmet Tuğsuz'a sitem etti. Bunun üzerine kavga çıktı. Görüntülerin bir kısmının yayıncılık kuralları gereği yayınlanmadığı aktarıldı. Bu sırada ekranda 'görüntüleri yayınlayamıyoruz' ibaresi yer aldı.

Yasin - Hikmet kavgası ile ilgili Survivor'ın 22 Şubat Salı günü yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı acil durum konseyinde açıklamada bulundu. Acun Ilıcalı, Yasin'in ekibin bir kısmı konseyi terk ettikten sonra Hikmet'in yanına giderek tepki gösterdiğini ve saldırı hareketine geçtiğini söyledi. Acun Ilıcalı bu açıklamasının ardından Yasin Obuz ve Hikmet Tuğsuz'a söz verdi.

Yasin, Acun Ilıcalı ve ekibinden yaptığı davranış dolayısıyla özür diledi. Kendisine erzak konusunda iftira atıldığını söyleyen Yasin Obuz, izleyenlerden de özür diledikten sonra kavga ettiği için haksız olduğunu söyledi. Potada olmasına karşın oylama yapıldığı sırada kendisi hakkında açıklama yapan Hikmet'in erzak ile ilgili iftira attığını iddia eden ve bu durumu kaldıramadığını söyleyen Yasin Obuz yine de mağdur gibi görünmek istemediğini vurguladı.

Yasin Obuz, "Ben kavga ettiğim için haklıyım demiyorum. Ama bir insanın üzerine bu kadar da gelinmez" dedi. Yasin'in kendisini savunmasının ardından Acun Ilıcalı, Hikmet'in açıklamasını dinlemek istedi.

Söz alan Hikmet, "Oylama bittikten sonra halkın adeletine güvenen Yasin üzerime yürüyerek aileme ve şahsıma hakaretler savurarak bana saldırdı. Keşke bunlar olmasaydı. Keşke Yasin halka güvendiği kadar, kendisine de güvene bilseydi." dedi. Lafı uzatmak istemediğini söyleyen Hikmet Tuğsuz, "Size ve ekibinizin adaletine güveniyorum. Bu durumlardan hoşlanmıyorum. Benim de ailem izliyor. Bu durumlara düşmek istemiyorum" dedi.

Yasin Obuz, Hikmet Tuğsuz konuşurken "Lafı nasıl çeviriyor baksana" diyerek söylendi.

Yasin, Hikmet ile arasının bir dönem iyi olduğunu ama artık bozulduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı, Hikmet'e dönerek " Kavgada senin de temasların oldu mu?" diye sordu.

Hikmet "Ben de buraya kadar doldum. Hiçbir erkek bu sözleri kabul etmez. Sokaktan geçen kişi bu sözleri duysa dayak yiyeceğini bilmesine karşın yine saldırır. Sıcak temas sağlandıktan sonra direkt saldırı pozisyonuna geçtim. Hiçbir şekilde ağzımdan küfür çıkmadı" dedi.

Acun Ilıcalı yarışmacıların kavgayı ayırmasına karşın Hikmet'in sonradan saldırıya geçtiğini söyledi.

Acun Ilıcalı diğer yarışmacıların konuya ilişkin yorumunu dinledikten sonra aldıkları kararı açıkladı.

Yasin Obuz'un aldığı ceza:

Yasin, galibiyet aldıkları oyunlarda kazanılan 6 ödülden faydalanamayacak.

SURVİVOR YASİN KAÇ ÖDÜLDEN FAYDALANAMAYACAK?

Acun ılıcalı Yasin'e ilişkin aldıkları kararı şöyle açıkladı:

"Yasin, senin gösterdiğin sebepler solundaki ve sağındaki 15'er yarışmacının hemen hemen hepsinin Survivor'da yaşadığı sebepler. Senin sebep diye ortaya koyduğun şey farklı değil. Hikmet'e saldırdın. Oyun alanlarında benze şeyler olduğu zaman oyun sırasında görmezden gelebiliyoruz. Anlık şeyler. Ama konseydeki konuşmadan 15 dakika geçtikten sonra Hikmet'e sözlü ve fiziki saldırıda bulundun. Yarışmacı kaybetmek istemiyorum. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Bu yaptığın hareket Survivor'la hiç bağdaşmayan bir hareket. Aldığımız karar gereği Yasin tam 6 ödülden maruz kalacaksın. Kaldırabilir misini dayanabilir misin? Bunları iyi düşün. Ayrılma fikrini değerlendirebilirsin. Kendi rızanla bırakmak istersen bizim açımızdan sakıncası yok" dedi.

SURVİVOR HİKMET KAÇ ÖDÜLDEN MAHRUM BIRAKILACAK?

Hikmet ile ilgili de açıklamada bulunan Acun ılıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Seni haklı bulmama rağmen yaptırım uygulamamız gerekiyor. Sen de 2 ödülden maruz kalacaksın. Bunun sebebi Adem'in ve Sema'nın arbedede darbe alması."

Acun Ilıcalı, tekrar Yasin'e dönerek Survivor'a devam etmek isteyip istemediğini sordu.

Yasin bunun üzerine "Hepimiz için bir hedef için buraya geldik. Burada kalmak istiyorum. Cezam 6 ödül değil 10 ödül olsa da burada kalmak istiyorum. Yapacak bir şey yok." dedi.

Hikmet Tuğsuz'un aldığı ceza:

Survivor Hikmet, Gönüllüler takımında 2 kere ödülden faydalanamayacak.

