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Survivor Yasin ve Evrim arasında bomba diyalog!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 10:58 | Son Güncelleme

Survivor tüm hızıyla devam ederken Yasin ve Evrim arasındaki bir diyalog ise sosyal medyanın gündemine girdi. İki yarışmacının samimi halleri uzun süre konuşulacak gibi...

Survivor Yasin ve Evrim arasında bomba diyalog!

Survivor'da son haftalarda ödül oyunlarının çoğunu kaybeden gönüllüler takımı adada açlıkla mücadele ediyor. Bu durumun en çok etkilediği isim ise Yasin Obuz oldu.

Dış görünüşünden çok zayıfladığı belli olan Yasin'e, arkadaşları da takılmadan edemedi. Sık sık Evrim'e takılan Yasin halinin olmadığını söyleyerek Evrim'e takılamadığını ama yemek yediği zaman eski haline döneceğini söyledi. Evrim ise kilo veren Yasin'e iltifatlar yağdırdı.

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Evrim "Yasin'in gözlerine en iyi ben bakarım" diyerek omzuna yaslandı; yetmedi Yasin'e "Böyle çok yakışıklısın" diyerek iltifat etti. O anlar acunn sitesinde paylaşıldı. 'Çok tatlı ve yakışıklısın Yasin' diyen Evrim başını ise Yasin'in omzundan alamadı.

Survivor Yasin yine yaptı yapacağını... 'Evrim öp bir kere...'Survivor Yasin yine yaptı yapacağını... 'Evrim öp bir kere...'

Sosyal medyada ise bu görüntüler gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Yasin ve Evrim, survivor yasin,

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