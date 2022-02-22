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Survivor Yasin ve Hikmet yumruk yumruğa kavga etti! Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Survivor acil durum konseyinde ne açıkladı? 22 Şubat 2022 Salı

22.02.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da Yasin ve Hikmet yumruk yumruğa kavga etti. Bunun üzerine Acun Ilıcalı acil durum konseyi düzenleyerek Yasin Obuz - Hikmet Tuğsuz kavgasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Survivor 2022'nin 22 Şubat Salı günü yayınlanacak bölümünde Survivor Yasin ile ilgili yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Survivor acil durum konseyinde ne açıkladı? İşte Survivor Yasin Obuz ile Survivor'ın 22 Şubat 2022 Salı günkü bölümüne ilişkin detaylar...

Survivor Yasin ve Hikmet yumruk yumruğa kavga etti! Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Survivor acil durum konseyinde ne açıkladı? 22 Şubat 2022 Salı

Survivor'ın dün akşam ekrana gelen bölümüne Yasin ve Hikmet arasında yaşanan yumruklu kavga damga vurdu. Tansiyonun yükseldiği yarışmada konseyin bitmesinin ardından Hikmet Tuğsuz'a dönerek tepki gösteren Yasin'in fevri tavırları izleyenlerin gözünden kaçmadı. Bu tahrik edici davranış karşısında sinirlenen Hikmet, Yasin'e karşılık verdi. Yasin Obuz - Hikmet Tuğsuz kavgasında son durum izleyiciler tarafından merak konusu olurken Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Survivor acil durum konseyinde ne açıkladı? soru ve konun başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Survivor'ın 22 Şubat 2022 Salı günü ekrana gelecek olan bölümü ile Survivor Yasin Obuz hakkında acil durum konseyinde açıklamada bulunan Acun Ilıcalı'nın açıklamasına dair detaylar haberimizde.

Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı acil durum konseyinde ne açıkladı?

SURVİVOR YASİN VE HİKMET YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİ!

Survivor Yasin ve Hikmet yarışmanın 28. bölümünde konsey sonrası yumruk yumruğa kavga etti.

Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı acil durum konseyinde ne açıkladı?

Hikmet'in iftira attığını ifade eden Yasin, Berna'nın kendisini desteklediğini söyledi.

Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı acil durum konseyinde ne açıkladı?

Yasin, Hikmet'i kastederek kendisine hakkını helal etmediğini söyledi.

Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı acil durum konseyinde ne açıkladı?

Yaptığı açıklamaya rağmen rahatlayamayan Yasin, Hikmet'e doğru yürüdü. Yasin'in bu hareketi nedeniyle ortam bir anda gerildi.

Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı acil durum konseyinde ne açıkladı?

Hikmet ile Yasin ada konseyinde birbirine girdi. Bu sırada ekranda 'görüntüleri yayınlayamıyoruz' ibaresi yer aldı.

Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı acil durum konseyinde ne açıkladı?

SURVİVOR YASİN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Yasin - Hikmet kavgası ile ilgili Survivor'ın 22 Şubat Salı gübü yayınlanacak bölümünde Acun Ilıcalı acil durum konseyinde açıklamada bulunacak.

Yasin Obuz'un Survivor'daki durumu belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı acil durum konseyinde ne açıkladı?

ACUN ILICALI SURVİVOR ACİL DURUM KONSEYİNDE NE AÇIKLADI? 22 ŞUBAT 2022 SALI

Survivor'ın 22 Şubat Salı (bugün) yayınlanacak bölümünde acil durum konseyi yapıldı.

Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı acil durum konseyinde ne açıkladı?

Survivor'ın fragmanında Acun Ilıcalı şu açıklamayı yaptığı görüldü:

"Ada konseylerinde çok gerilim görüyoruz. Ama bir kaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik.

Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı acil durum konseyinde ne açıkladı?

Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım.

Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı acil durum konseyinde ne açıkladı?

Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği..."

Yasin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı acil durum konseyinde ne açıkladı?

Survivor'da kavga! Hikmet ve Yasin diskalifiye olacak mı?

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya geldi.

3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. MasterChef 2019'da yarışan Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020'ye de katılmıştır.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.

Survivor Hikmet sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl?

SURVİVOR HİKMET KİMDİR?

16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğan Hikmet Tuğsuz 35 yaşındadır. Tuğsuz'un başarısını keşfeden antrenörler onu atletizm branşına yönlendirdi. Birden fazla alanda başarı sergileyen Tuğsuz hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı.

Survivor Hikmet sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl?

Tuğsuz üniversitenin ardından hem antrenörlük hem sporculuk yaptı. En son Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yaptı.

Survivor Hikmet sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl?

Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Hikmet Tuğsuz, çok sayıda yarışmada başarılar elde etmiştir. Milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirilen Hikmet Tuğsuz, hentbol, futbol, triatlon, voleybol gibi branşlarda da oynadı. Tuğsuz, Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapmıştır.

Hikmet Tuğsuz daha önce Survivvor 2019'da da yarıştı. Suvivor'ın 2019 yılında ekrana gelen sezonuna katılan Hikmet Tuğsuz, yaşadığı talihsiz bir sakatlıktan dolayı Survivor macerasını yarıda bırakmak zorunda kaldı.

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survivor Yasin Obuz
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