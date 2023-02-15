Survivor yeni bölüm ne zaman? Depremden sonra Survivor ne zaman başlayacak, devam edecek mi?

Survivor yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7 büyüklüğündeki depremlerin ardından televizyon kanallarının yayın akışları değiştirildi. Bu kapsamda Survivor'da bir süredir ekrana gelmiyor. Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir süredir yayınlanmayan Survivor'ın yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği bilinmiyor. Konu hakkında Tv8 tarafından resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

SURVIVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYORDU?

Sevilen yarışma Survivor; Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri izleyicisiyle buluşuyordu.

