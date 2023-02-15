Survivor yeni bölüm ne zaman? Depremden sonra Survivor ne zaman başlayacak, devam edecek mi?

Survivor yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7 büyüklüğündeki depremlerin ardından televizyon kanallarının yayın akışları değiştirildi. Bu kapsamda Survivor'da bir süredir ekrana gelmiyor. Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...
Bir süredir yayınlanmayan Survivor'ın yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği bilinmiyor. Konu hakkında Tv8 tarafından resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.
Sevilen yarışma Survivor; Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri izleyicisiyle buluşuyordu.