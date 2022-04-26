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Survivor yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star'da haftanın eleme adayları hangi yarışmacılar oldu?

26.04.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 25 Nisan Pazartesi yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde oylamaya gitti. Survivor'da haftanın 4. eleme adayı olan yarışmacı yokluk adasına gitti. Bu hafta elemeye kalan 4 yarışmacı için sms oylaması da yapıldı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yokluk adasına kim gitti? Hangi yarışmacılar elemeye kaldı?

Survivor yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star'da haftanın eleme adayları hangi yarışmacılar oldu?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda ismi en çok yazılan yarışmacı olan Gökhan eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitmişti.
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Haftanın 2. dokunulmazlığını kaybeden mavi takımdaki oylamada ise Evrim eleme adayı olmuştu. Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise Barış Murat Yağcı yokluk adasına gitmişti.

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Survivor son bölümde dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda oylama yapıldı. Adı en fazla yazılan yarışmacı olan Ayşe haftanın 4. eleme adayı oldu ve 24 saat yalnız kalacağı yokluk adasına gitti.

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SMS OYLAMASI YAPILDI

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe için sms oylaması yapıldı.

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4 yarışmacı arasından en az oyu alan yarışmacı Salı akşamı Survivor'a veda edecek.

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Survivor'da eleme adayı kim oldu?Survivor'da eleme adayı kim oldu?
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