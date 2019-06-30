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Survivor Yunanistan şampiyonu kim oldu? Survivor 2019 Yunanistan'da kim kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.06.2019 23:50 | Son Güncelleme

Survivor 2019'da Yunanistan'da yapılan sms oylamaları sonucunda şampiyon belli oldu. Survivor'da Yunan yarışmacılar arasından Dalaka, Afroditi, Nikos ve Dimitra finallere kalmıştı. Yunanistan tarafında final ise Türkiye'den bir gün önce yapıldı. TV8 ile Yunan televizyonundaki ortak yayında, Türk yarışmacılar arasında finale kalanlar, Yunan yarışmacılardan şampiyon olan isim belli oldu. İşte Survivor 2019 Yunanistan şampiyonu ve son bölümde yaşananlar.

Survivor Yunanistan şampiyonu kim oldu? Survivor 2019 Yunanistan'da kim kazandı?

Türkiye ve Yunanistan'da ortak yayınlanan Survivor 2019'da Yunan şampiyon 30 Haziran Pazar akşamı yapılan finalle belli oldu.

Bodrum'da yapılan ortak final yayınında, Türk yarışmacılar için yarı final, Yunan yarışmacılar için ise final heyecanı yaşandı. Yunanistan'da Survivor'ın şampiyonu canlı yayındaki sms oylamaları sonucunda açıklandı.

SURVIVOR YUNANİSTAN'DA FİNALE KİMLER KALDI?
Survivor'da Yunan yarışmacılar arasında Dalaka, Afroditi, Nikos ve Dimitra yarı finale kalan isimler oldu. Dalaka, Afroditi, Nikos ve Dimitra arasında Yunanistan'da yapılan SMS oylaması sonucu, Survivor finaline kalan iki isim Dimitra ve Dalaka olarak belirlendi.

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Survivor'un Yunan sunucusu Sakis, canlı yayında son oylamayı başlattı. Yapılan yeni sms oylaması sonucunda ise finale kalan Dimitra ve Dalaka arasında şampiyon olan isim belli oldu. Yunan sunucu Sakis, oylama sonucunu açıkladı. Survivor 2019 Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka oldu.

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Adı açıklanan Dalaka sevinç gözyaşlarını tutamadı.

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Başarılı yarışmacı Survivor 2018'de de Yunanistan'da finale kalmış ancak oylamada kaybetmişti.

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KOS ADASI'NDAN SEYİRCİLER GELDİ
Survivor'ın Bodrum'daki finali için çok sayıda Yunan seyirci de Kos Adası'ndan geldi. Yunan seyirciler destekledikleri isimler için tezahuratlar yaptı.

TÜRK YARIŞMACILARINDAN KİMLER FİNALE KALDI?
Türk yarışmacılardan yarı finale kalan Seda, Okay, Yusuf ve Emre arasındaki sms oylamaları sonucu iki isim veda etti. Okay ve Emre oylamalar sonrasında elenirken, Seda ve Yusuf ise büyük finale kalan isimler oldu.
Türk yarışmacılar arasında şampiyon 1 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan final bölümüyle belli olacak.

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