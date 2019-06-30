Survivor Yunanistan şampiyonu kim oldu? Survivor 2019 Yunanistan'da kim kazandı?

Türkiye ve Yunanistan'da ortak yayınlanan Survivor 2019'da Yunan şampiyon 30 Haziran Pazar akşamı yapılan finalle belli oldu.

Bodrum'da yapılan ortak final yayınında, Türk yarışmacılar için yarı final, Yunan yarışmacılar için ise final heyecanı yaşandı. Yunanistan'da Survivor'ın şampiyonu canlı yayındaki sms oylamaları sonucunda açıklandı.

SURVIVOR YUNANİSTAN'DA FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor'da Yunan yarışmacılar arasında Dalaka, Afroditi, Nikos ve Dimitra yarı finale kalan isimler oldu. Dalaka, Afroditi, Nikos ve Dimitra arasında Yunanistan'da yapılan SMS oylaması sonucu, Survivor finaline kalan iki isim Dimitra ve Dalaka olarak belirlendi.

Survivor'un Yunan sunucusu Sakis, canlı yayında son oylamayı başlattı. Yapılan yeni sms oylaması sonucunda ise finale kalan Dimitra ve Dalaka arasında şampiyon olan isim belli oldu. Yunan sunucu Sakis, oylama sonucunu açıkladı. Survivor 2019 Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka oldu.

Adı açıklanan Dalaka sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Başarılı yarışmacı Survivor 2018'de de Yunanistan'da finale kalmış ancak oylamada kaybetmişti.