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Survivor Yunus Emre Özden kimdir? Survivor'ın yeni yarışmacısı Yunus Emre kaç yaşında ve nereli? Hangi sporu yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 23:12 | Son Güncelleme

Yunus Emre Özden Survivor 2020'nin yeni yarışmacılarından biri oldu. Survivor'da gönüllüler takımına katılan Yunus Emre Özden, yedeklerden seçildi ve yeni bölümde adaya geldi. Oyun öncesinde kendisini tanıtan MMA dövüşçüsü Yunus Emre Özden Survivor'a geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Peki Yunus Emre Özden kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi sporu yapıyor? İşte Survivor Yunus Emre Özden hakkında merak edilenler.

Survivor Yunus Emre Özden kimdir? Survivor'ın yeni yarışmacısı Yunus Emre kaç yaşında ve nereli? Hangi sporu yapıyor?

Survivor kadrosuna katılan Yunus Emre Özden hayatı ve biyografisiyle izleyenler tarafından merak konusu oldu. . Dövüş ve güreş sporları ile uğraşan Yunus Emre Özden'in de Survivor 2020 kadrosuna katılan dört isimden biri oldu. Dikkat çeken fiziği ise şimdiden gündeme gelen Survivor gönüllüler takımı yarışmacısıYunus Emre Özden'in, adadaki performansı ilerleyen günlerde belli olacak. Peki, Survivor Yunus Emre Özden kimdir? İşte, Survivor Yunus Emre Özden'in hayatı ve biyografisi.

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YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 İstanbul Silivri'de doğdu. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivride ikamet ediyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açık Öğretim Fakültesi ulaştırma lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilolu olduğunu söyleyen yarışmacı, tedavi sonucu aldığım kilolarla çok dalga geçildiği için okul asla sevemediğini ifade ediyor. Bu yüzden tedavisi bitince okul sonrasında şehir stadında koşmaya gitmiş ve 96 kilodan 64 kiloya düşmüş.

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17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başladı. 18-19 yaşında fashion weeklerde çıkmaya başladı.

Modelliğin bir parçasının spor olduğunu söyleyen Survivor Yunus, kum torbası başında uzun saatler geçirmiş. Çocukken hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini ama ailenin engellediğini söylüyor. Daha sonra salona gelen profesyonel kick boxer güreşçi ve karatecilerle yaptığı antrenmanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark etmiş.

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Evleneceği kızın babasının daha normal işler yapması için baskı kurmuş. Bu dönemde lise mezunu olması nedeniyle şoförlük yapmış. Sonrasında Silivri'de çeşitli fabrikalarda çalışmış. Geçim sıkıntıları nedeniyle biten evliliğinin ardından MMA dövüşlerine katıldı.

2019'da Türkiye 3.sü, İstanbul 2.si oldu. Yaşadığım yerde çok sevildiğini ve özellikle kız çocuklarına bedava olmak üzere çocuklara dövüşmesini öğrettiğini, modellik ve yardımcı oyunculuk işlerine koşturduğunu söyleyen Survivor Yunus'un bir hayali de aksiyon filmi çekme, dövüş kulüpleri sahibi olma.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söylüyor. MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu belirtti.

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