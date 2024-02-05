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  4. Survivor Yunus Emre ve Poyraz gerildi! Acun Ilıcalı kızınca "Bırakmaya kadar karar vermiştim" dedi

Survivor Yunus Emre ve Poyraz gerildi! Acun Ilıcalı kızınca "Bırakmaya kadar karar vermiştim" dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2024 08:02 | Son Güncelleme:
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Survivor Yunus Emre ve Poyraz'ın yarışma sırasında yaşadığı kavga konseye taşındı. Acun Ilıcalı "Şunu anlamakta zorluk çekiyorum Yunus Emre sana söylüyorum söylediğin tehditler var Survivor'ın çok dışında" dedi. Yunus Emre ise bakın ne yanıt verdi.

Survivor Yunus Emre ve Poyraz gerildi! Acun Ilıcalı kızınca "Bırakmaya kadar karar vermiştim" dedi

Survivor'da Yunus Emre ve Poyraz arasındaki dostluk adeta bitti. Yarışma sırasında gerilen ikiliden Poyraz "Seni diskalifiye etmem 5 dakikamı alır" deyince Yunus Emre çıldırdı. Konseyde ise Acun Ilıcalı sert çıktı.

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Ilıcalı Yunus Emre'ye "Şunu anlamakta zorluk çekiyorum Yunus Emre sana
söylüyorum bir hafta önce enteresan bir şekilde garip şeyler yapmışsın söylediğim bazı laflar var tehditler o tehditler hani Survivor'ın çok dışında haberin olsun bilemiyorum sen gün önce öyle bir hareket yap sona bu kadar olayı uzata uzata Konuşman bir dinleyelim seni" dedi.

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Yunus Emre ise "Poyraz seviyorum onu da aslında ama vitesi başka yerleri taşıma konusunda profesyonel. Değerli bir büyüğümsün benim hakkımda ne karar verdinse boynum kıldan ince. Bugün de zaten hani o nabızla sizden kötü bir şey duymak
istemediğim için bırakmaya kadar bir karar vermiştim zaten hani çünkü şartlar zor ailemle en ufak bir konuşma yapamıyorum buraya gelmeden bir ay önce evlendim" dedi.

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survivor Acun Ilıcalı söyledi
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