Yunus Emre'nin eşi Beria'dan olay paylaşım! "Poyraz'ın işeme görüntüsünden sonra..."

Survivor All Star 2024'te Yunus Emre geçtiğimiz günlerde yarışmada el hareketi yaparak şoke etmişti. Bu sefer de Yunus Emre yarışmada Poyraz ile gerildi. Poyraz ile dostluğu resmen biten Yunus Emre'de Survivor fragmanda Acun Ilıcalı'nın da sert çıktığı görüldü.

Yunus Emre'nin eşi Beria eşinin azar yemesini kabul edemedi ve önce Acun Ilıcalı'nın sözlerine tepki göstererek "Diğer isimler küfür hakaret vs kullanıyor affediliyor üstüne gidildiğini düşünüyorum" dedi.



Ardından ise Poyraz'ın eşine 'paket' demesine kızan Beria bu konuda da kışkırtma olduğunu söyledi.



Yunus Emre'nin eşi Beria son paylaşımında ise Poyraz hakkında bomba ifadeler kullandı. Beria "Poyraz'ın işeme görüntüsünden sonra şoktayız" dedi.









