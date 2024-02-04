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  4. Yunus Emre'nin eşi Beria'dan olay paylaşım! "Poyraz'ın işeme görüntüsünden sonra..."

Yunus Emre'nin eşi Beria'dan olay paylaşım! "Poyraz'ın işeme görüntüsünden sonra..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.02.2024 13:36 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2024 yarışmasında Yunus Emre ve Poyraz'ın arası gerildi. Yunus Emre'nin eşi Beria sosyal medyadan önce Acun Ilıcalı'ya isyan etti ardından da Poyraz ile ilgili "İşeme görüntüsünden sonra şoktayız" dedi.

Yunus Emre'nin eşi Beria'dan olay paylaşım! "Poyraz'ın işeme görüntüsünden sonra..."

Survivor All Star 2024'te Yunus Emre geçtiğimiz günlerde yarışmada el hareketi yaparak şoke etmişti. Bu sefer de Yunus Emre yarışmada Poyraz ile gerildi. Poyraz ile dostluğu resmen biten Yunus Emre'de Survivor fragmanda Acun Ilıcalı'nın da sert çıktığı görüldü.

Ekran Alıntısı

Yunus Emre'nin eşi Beria eşinin azar yemesini kabul edemedi ve önce Acun Ilıcalı'nın sözlerine tepki göstererek "Diğer isimler küfür hakaret vs kullanıyor affediliyor üstüne gidildiğini düşünüyorum" dedi.
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Ardından ise Poyraz'ın eşine 'paket' demesine kızan Beria bu konuda da kışkırtma olduğunu söyledi.
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Yunus Emre'nin eşi Beria son paylaşımında ise Poyraz hakkında bomba ifadeler kullandı. Beria "Poyraz'ın işeme görüntüsünden sonra şoktayız" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Yunus Emre sosyal medya Acun Ilıcalı
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