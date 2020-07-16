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Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 22:48 | Son Güncelleme

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, TV8'de yayınlanan Şampiyonun Hikayesi programında, Dominik'te yaşadıklarını anlattı. Survivor gönüllüler yarışmacılarının da katıldığı programda, Cemal Can'ın anlattıkları Nisa'yı gözyaşlarına boğdu.

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Survivor'da bu yılın şampiyonu olan Cemal Can ve Survivor'da yarışan bütün yarışmacılar, TV8'de Şampiyonun Hikayesi programında Mjrat Ceylan ile birlikte sezonun değerlendirmesini yaptı.

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Suvrivor 2020 Şampiyonu Cemal Can ve diğer yarışmacılar, yarışmada yaşadığı zorlukları değerlendirirken arkadaşlarının dostluğuna övgüler yağdırdı.

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Survivor'da bu yıl büyük dostlukların yaşandığını ifade eden Cemal Can, "Bu Survivor mükemmel dostlukların olduğu bir Survivor oldu. Arkadaşlıklar edinmeye gitmemiştim ama çok farklı karakterlerle çok farklı arkadaşlıklar
edinebildiğimi görmüş oldum. Ben düştüğümüz zaman Nisa beni kaldırdı, Nisa düştü ben kaldırdım. Ben düştüm Berkan beni kaldırdı, aynı şekilde Yasin. Kim düştüye herkes birbirini kaldırdı. Çok güzel dostluklar yaşandı" dedi.

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Cemal Can'ın dostlukla ilgili sözlerinin ardından ise Nisa Bölükbaşı gözyaşlarına boğuldu.

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"O AN BIRAKMAK İSTEDİM"

Survivor Cemal Can, yarışmanın ilk zamanlarında yakın arkadaşı olan Fatma Günaydın'ın elenmesi sonrası neredeyse Survivor'ı bırakma noktasına geldiğini itiraf etti. Cemal Can, "En iyi anlaştığım Fatma'ydı. O gittikten sonra ayrılmak istedim. Ama diğer arkadaşlarımı henüz tanımamıştım" dedi.

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Bu itirafın sonrasında Fatma Günaydın da duygu dolu anlar yaşadı.


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