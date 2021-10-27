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Susamsız simit nasıl yapılır? Rize simidi malzemeleri ve tarifi...

27.10.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kel simit' adıyla da bilinen ve Karadeniz'de özellikle Rize'de meşhur olan susamsız simit, yapımıyla kolay olduğu kadar en çok tercih edilen lezzetlerden biri. Peki susamsız simit nasıl yapılır? İşte Rize simidi malzemeleri ve tarifi...

Susamsız simit nasıl yapılır? Rize simidi malzemeleri ve tarifi...

Karadeniz'de özellikle Rize'de ve Giresun'da meşhur olan susamsız simitin tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. Susamsız simit, basit malzemelerle kolay şekilde hazırlanabiliyor. Peki susamsız simit nasıl yapılır?

SUSAMSIZ SİMİT NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ:

Yarım çay bardağı pekmez
Su
3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz

TARİFİ:

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Öncelikle un, tuz ve suyu geniş bir kaba alın.
Sıkı bir hamur elde edecek kadar su koyun ve yoğurun.
Hamuru yarım saat dinlendirin ve simit şekli verin.
Derin bir tencerede 1 litre suyu kaynatın.
Kaynamakta olan suyun içinde simitleri teker teker atıp haşlayın.
Ayrı bir kabın içinde ise yine 1 litre suyun içine, yarım çay bardağı pekmezi koyup karıştırın.
Haşlanmış olan simitleri bu pekmezli soğuk suyun içine atın.
Pekmezlediğiniz simitleri, yağlı kağıt serili tepsiye alın.
Önceden ısıtılmış olan 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.


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Anahtar Kelimeler:
Rize
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