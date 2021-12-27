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Süt kanalları tıkanınca eşinden yardım istedi! Deneyimini sosyal medya hesabından paylaştı

27.12.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer ismindeki bir sosyal medya kullanıcısı süt kanalları tıkandığı için yeni doğan kızını emziremediğinden şikayet etti. Sosyal medyada doğum, hamilelik ve yeni doğan bebek bakımı üzerine paylaşım yapan Jennifer, durumu eşiyle birlikte çözdüklerini dile getirdi. Çiftin ilginç yöntemi sosyal medyada kısa sürede popüler oldu.

Süt kanalları tıkanınca eşinden yardım istedi! Deneyimini sosyal medya hesabından paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaletinde yaşayan Jennifer ismindeki bir kadın yeni doğan kızı Adelina’yı süt kanalları tıkandığı için emziremeyince travma yaşadığını dile getirdi. Yeni doğum yapan pek çok kadının başına bu durumun geldiğini dile getiren Jennifer, çözüm bulmak için kocasını emzirmeye karar verdi. Jennifer, “Bir milyon yıl geçse bile kocamın süt annesi olacağım aklıma gelmezdi. O da aslında asla istemedi ama acı çektiğim için yapmaya karar verdik” dedi.

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“ÇOK FARKLI BİR DENEYİMDİ”

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Karısının süt kanallarını açmak için kendisini emzirmesine izin verdiğini dile getiren eş ise, “Çok acı çekiyordu ve bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Bu çok farklı bir deneyimdi. Zehir emiyormuşum gibi hissettim. Buna mecburmuşum gibi düşündüm” diye konuştu.

Jennifer’ın paylaşımı 12 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı. Eşi karısının sütünü puanlamasını isteyenlere 10 üzerinden 10 verdiğini ve sütün çok lezzetli olduğunu dile getirdi. Jennifer’ın süt kanallarının tekrar tıkanması durumunda eşi aynı şeyi yapabileceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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