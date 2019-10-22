Nargile servis eden restoranlarda faturaya yüzde 100 vergi

Nargile içiminin oldukça popüler olduğu Suudi Arabistan'da halk vergi kararını şiddetle eleştirirken bazı restoranlar nargile servisini durdurdu, bazıları ise müşterilerini kaybetmemek için fiyatları düşürdü.

Öte yandan verginin nasıl uygulanacağı soru işaretlerine neden oldu.

Resmi gazetede ekim ayı başlarında yayınlanan duyuruda yüzde 100 vergi uygulamasının tüm tütün ürünlerini kapsayacağı açıklandı. Ancak köy ve belediye işlerinden sorumlu bakanlık ise verginin "tütün ürünleri servisi yapan işletmenin faturasının tamamına" uygulanacağını duyurdu.

Bazı kafe ve restoran işletmecileri, verginin tütün ürünleri sunan işletmedeki, nargile dahil olsun ya da olmasın, tüm masa siparişleri için uygulanacağını düşündüklerini söylüyor.

Sosyal medyada gösterdikleri büyük tepkiyle vergi kararını gündemden düşürmeyen Suudiler, restoran fişlerinin fotoğraflarını paylaştı. Yeni yüzde 100'lük vergi ve geçen yıl yürürlüğe giren yüzde 5 oranındaki katma değer vergisi dikkate alındığında, restoranlarda ödenilen fatura tutarı ilk tutarın iki katından fazlasına denk geliyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, uzun süredir devam eden bütçe açıklarına karşı, yakıt ve enerji sübvansiyonlarını azaltmak ve sigara ile alkollü içecekler üzerine yeni vergiler koymak gibi tedbirlere başvuruyor.

