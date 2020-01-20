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  4. Suudi sevgilisinden ayrılan Rihanna'dan olay pozlar

Suudi sevgilisinden ayrılan Rihanna'dan olay pozlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Rihanna kendi iç çamaşır markası Savage X Fenty için 14 Şubat'a özel koleksiyonda poz verdi; ortalık alev aldı! Rihanna'nın pozları sosyal medyada olay oldu.

Suudi sevgilisinden ayrılan Rihanna'dan olay pozlar

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, kendi iç çamaşır markası Savage X Fenty için poz verdi. Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sonrası sosyal medyayı adeta salladı.

Özel hayatında bir türlü mutluluğu bulamayan Rihanna, milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile yollarını ayırmasıyla bu haftaya damga vurdu. Üç yıl boyunca gözlerden uzak bir ilişki yaşayan çiftin ayrılığı herkesi şaşırtmıştı.

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Ayrılığın ardından kendini işine adayan Rihanna markası Savage X Fenty'nin 14 Şubat Sevgililer Günü özel koleksiyonu için verdiği pozlara yenilerini ekledi. Kırmızı iç çamaşırlarıyla beğeni toplayan Rihanna'ya binlerce yorum geldi.

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Rihanna koleksiyonla ilgili Adam Selman ile çalıştı. Rihanna tasarımla ilgili olarak "Bu koleksiyon için Adam'dan başka tasarımcı hayal edemedim. Markanın taşıdığı her şeyi temsil ediyor: eğlenceli, şen şakrak ve seksi" demişti. Yeni pozların eklendiği sosyal medya hesabı paylaşım yapılır yapılmaz beğeni yağmuruna tutuldu.


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