Suudi Veliaht Prens Selman Kabe’nin çatısına çıktı

Geleneksel olarak törensel bir biçimde gerçekleştirilen Kabe'nin temizliği etkinliğine, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da katıldı. Prens'in ajandasında bulunmayan bu etkinliğe sürpriz katılım, beraberinde üst düzey güvenlik önlemlerini de getirdi.

600 askerin bir anda geldiği harem alanında güvenlik çemberi oluşturuldu.

TEMSİLİ TEMİZLİK

Üst düzey güvenlik önlemleriyle Kabe'ye gelen Veliaht Prens, önce Hacr-ül Esved taşını öperken, daha sonra kurulan platform ile merdivenlerden Kabe'nin içine girdi. Kabe'nin içinde de namaz kılan Selman, daha sonra burada bir bez ile temsili temizlik yaptı. Temizliği sırasında kameralara da poz veren Prens, daha sonra Kabe'nin içindeki merdivenlerden en üstüne çıktı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Veliaht Prens Selman'ın Kabe’nin çatısına çıkması tepkilere yol açtı. Korumaları ile tavaf alanına gelen ve çok sayıda Müslümanın ibadetine engel olan Prens, büyük tepki topladı.

Öte yandan, Kabe'nin çatısına sadece, Kurban Bayramı arefesinde Kabe'nin örtüsünü değiştirmekle görevli olanlar çıkabiliyor. Kabe'nin anahtarı ise ülkenin güvenilir ailesi Ben-i Şeybe ailesinde bulunuyor.



