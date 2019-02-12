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Suudi Veliaht Prens Selman Kabe’nin çatısına çıktı

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DÜNYA  | 12.02.2019 23:18 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 600 korumayla Kabe'yi ziyaret etti. Veliaht Prensi Muhammed bin Selman üst düzey ziyareti sırasında Kabe'nin en üstüne çıktı. Selman’ın Kabe’nin çatısına çıkması tepkilere neden oldu.

Geleneksel olarak törensel bir biçimde gerçekleştirilen Kabe'nin temizliği etkinliğine, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da katıldı. Prens'in ajandasında bulunmayan bu etkinliğe sürpriz katılım, beraberinde üst düzey güvenlik önlemlerini de getirdi.

600 askerin bir anda geldiği harem alanında güvenlik çemberi oluşturuldu.

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TEMSİLİ TEMİZLİK

Üst düzey güvenlik önlemleriyle Kabe'ye gelen Veliaht Prens, önce Hacr-ül Esved taşını öperken, daha sonra kurulan platform ile merdivenlerden Kabe'nin içine girdi. Kabe'nin içinde de namaz kılan Selman, daha sonra burada bir bez ile temsili temizlik yaptı. Temizliği sırasında kameralara da poz veren Prens, daha sonra Kabe'nin içindeki merdivenlerden en üstüne çıktı.

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GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Veliaht Prens Selman'ın Kabe’nin çatısına çıkması tepkilere yol açtı. Korumaları ile tavaf alanına gelen ve çok sayıda Müslümanın ibadetine engel olan Prens, büyük tepki topladı.

Öte yandan, Kabe'nin çatısına sadece, Kurban Bayramı arefesinde Kabe'nin örtüsünü değiştirmekle görevli olanlar çıkabiliyor. Kabe'nin anahtarı ise ülkenin güvenilir ailesi Ben-i Şeybe ailesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman Kabe

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Okuyucu Yorumları 122 yorum
Kâbe'yi para için makete çevirdiniz bi de utanmadan üstüne çıkıyorsun soytarı...
Diktatörler kaypak ve korkak olur. Kabe ye bile koruma ordusu olmaksızın giremezler !
allahtan korkmayan pislikler böyle kuldan korkularına koruma ordusuyla gezerler
@hzeytun_1972 Elin gavuru etrafını dev otellerle çevirmiş içeride gırla gidiliyor bu üstüne çıkmış çok mu?
Senin de dediğin gibi Kâbe bu mahluklar için para kazanma kaynaklarından biri o yüzden oranın kıymeti başka. Petrol bir gün kazanç getirmeyebilir (Venezuela gibi) ama burası hep getirecek.
@r.etkar senin gibilere ibe oralar asla nasip olmaz
Bu dümbüğün abtesti varmıymışki o kutsal yere çıkmış?
bu şu katil değilmi
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