Süvari eş anlamlısı nedir? Süvarinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Süvari kelimesi Türkçemize Farsçadan alıntılanmış bir kelimedir. Farsçada “ata binen, binici” anlamlarına gelen "suvār" sözcüğüne "+ī" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılan süvari kelimesi ilk başta "süvār" olarak kullanılsa da günümüzde "süvari" olarak kullanılmaktadır.
Türk Dil Kurumuna göre süvari kelimesinin anlam karşılığı aşağıda listelenmiştir:
Süvari kelimesini içinde bulunduran cümleler aşağıdadır:
Çeşitli dillerde rastlanan süvari kelimesinin anlam karşılığı bulunduğu gibi çeşitli eş anlamlıları da bulunabilir. Süvarinin eş anlamlısı olan kelime, cümlelerde ve ifadelerde süvari yerine kullanılabilen kelimedir. Süvari kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "atlı" kelimesidir. Süvari kelimesi Farsça olmasının yanı sıra süvari kelimesinin eş anlamı olan atlı kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Ata binmiş kişi anlamında kullanılan atlı kelimesi bu ifade bakımından süvarinin eş anlamlısı olarak kullanılabilir.
Süvari kelimesinin eş anlamı olan atlı kelimesiyle ilgili örnek cümleler şu şekildedir: