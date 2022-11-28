Süvari eş anlamlısı nedir? Süvarinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Süvari kelimesi Türkçemize Farsçadan alıntılanmış bir kelimedir. Farsçada “ata binen, binici” anlamlarına gelen "suvār" sözcüğüne "+ī" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılan süvari kelimesi ilk başta "süvār" olarak kullanılsa da günümüzde "süvari" olarak kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumuna göre süvari kelimesinin anlam karşılığı aşağıda listelenmiştir:

(isim) Atlı.

(isim, askerlik) Atlı asker.

(isim, denizcilik) Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kimse.

Süvari kelimesini içinde bulunduran cümleler aşağıdadır:

Süvariler sabah şehre girmek üzere yola çıktı.

Süvari, yaptığı gemi yolculuğundan sonra inzivaya çekildi.

Süvariler mutluluk içinde yola koyuldular.

Sarayda sadece süvariler için enfes bir ziyafet verildi.

Sırf süvariler için milyonlarca yatırım yaptılar.

Süvari eş anlamlısı nedir?

Çeşitli dillerde rastlanan süvari kelimesinin anlam karşılığı bulunduğu gibi çeşitli eş anlamlıları da bulunabilir. Süvarinin eş anlamlısı olan kelime, cümlelerde ve ifadelerde süvari yerine kullanılabilen kelimedir. Süvari kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "atlı" kelimesidir. Süvari kelimesi Farsça olmasının yanı sıra süvari kelimesinin eş anlamı olan atlı kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Ata binmiş kişi anlamında kullanılan atlı kelimesi bu ifade bakımından süvarinin eş anlamlısı olarak kullanılabilir.

Süvari kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Süvari kelimesinin eş anlamı olan atlı kelimesiyle ilgili örnek cümleler şu şekildedir: