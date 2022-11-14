EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Teori eş anlamlısı nedir? Teorinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Teori eş anlamlısı nedir? Teorinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

11.11.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde birçok kelimenin anlamdaş karşılığı vardır. Türk dilinde eş anlamlı yani anlamdaş sözcüklerin doğru bir şekilde kullanılması son derece önemlidir. Doğru kullanım olmadığı takdirde anlatım bozukluğuna yol açar. Cümle içerisinde birbiri yerine kullanılabilen sözcükler eş anlamlı olarak tabir edilir. Teori sözcüğü de bunlardan biridir ve bu kelime yerine kullanılan eş anlamlı sözcük mevcuttur. Teori kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Teori eş anlamlısı nedir? Teorinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Teori sözcüğü dilimize Fransızcadan gelmiştir. Fransızca “theorie” sözcüğünden türetilmiştir. Teori sözcüğü cümle içerisinde genellikle isim haliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün manası kuramdır. Teori sözcüğü özellikle bilimsel alanlarda kullanılan bir kelimedir. Herhangi bir durumu ya da olayı izah etmek için kullanılan düşünce sistemi, teori olarak adlandırılır. Teoriler, açıklanabilir genel bağımsız prensiplere dayanmaktadır. Ayrıca teori sözcüğünün içerisinde geçtiği “güneş dil teorisi, komplo teorisi” gibi birleşik kelimeler de mevcuttur.

Kapalı eş anlamlısı nedir? Kapalı eş anlamlısı nedir?

Teori kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Anlamdaş sözcüklerin cümle içerisinde kullanımı, o cümlenin anlamında herhangi bir bozukluğa sebep olmamaktadır. Anlamdaş sözcüklerin yazılış ve söyleniş şekilleri farklı olsa da, mana açısından hepsi aynıdır. Teori eş anlamlısı olan sözcük, cümle içerisinde birbirlerinin yerini tutmaktadır. Teorinin eş anlamlısı olan ve teori yerine kullanılabilen sözcük:

  • Kuram

Kuram kelimesi cümle içerisinde teori sözcüğü yerine kullanılabilmektedir. Özellikle kuram kelimesi, teori kelimesi yerine çok sık tercih edilmektedir.

Kara eş anlamlısı nedir? Kara eş anlamlısı nedir?

Teorinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş kelimeler mana yönünden aynı yazım ve okunuş yönünden birbirinden farklıdır. Eş anlamlı sözcüklerin doğru bir şekilde kullanılması son derece önemlidir. Birbiri yerine geçen bu sözcükler, cümlelerin çeşitlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Eş anlamlı sözcüklerin kullanımı cümlelerin tekrara düşmemesini de engellemektedir. Teori kelimesinin eş anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler:

  • Böyle bir kuramı hiçbir fizyoloji âlimi kabul edebilir mi?
  • Eskiden alışılmış kalıpların çok dışında kalan yeni fikirler, modern kuramlar konuşulurdu.
  • Onun bir diğer manası da bir düşüncenin, bir kuramın soyut olarak ifade edilmesinden doğar.
  • Hiçbir kuram, hiçbir düşünce böyle bir aşk ile karşılaşamaz.
  • Böyle bir kuramı ortaya attığından beri kimseden ses çıkmıyordu.
Sözlük eş anlamlısı nedir? Sözlük eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS önlisans branş sıralaması nereden sorgulanır?KPSS önlisans branş sıralaması nereden sorgulanır?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi gün?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi gün?

Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?

Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?

Teklif eş anlamlısı nedir?

Teklif eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Reşit bile değil! 9 yaşındaki kızını bıçak altına yatırdı

Reşit bile değil! 9 yaşındaki kızını bıçak altına yatırdı

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.