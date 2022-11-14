Teori eş anlamlısı nedir? Teorinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Teori sözcüğü dilimize Fransızcadan gelmiştir. Fransızca “theorie” sözcüğünden türetilmiştir. Teori sözcüğü cümle içerisinde genellikle isim haliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün manası kuramdır. Teori sözcüğü özellikle bilimsel alanlarda kullanılan bir kelimedir. Herhangi bir durumu ya da olayı izah etmek için kullanılan düşünce sistemi, teori olarak adlandırılır. Teoriler, açıklanabilir genel bağımsız prensiplere dayanmaktadır. Ayrıca teori sözcüğünün içerisinde geçtiği “güneş dil teorisi, komplo teorisi” gibi birleşik kelimeler de mevcuttur.

Teori kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Anlamdaş sözcüklerin cümle içerisinde kullanımı, o cümlenin anlamında herhangi bir bozukluğa sebep olmamaktadır. Anlamdaş sözcüklerin yazılış ve söyleniş şekilleri farklı olsa da, mana açısından hepsi aynıdır. Teori eş anlamlısı olan sözcük, cümle içerisinde birbirlerinin yerini tutmaktadır. Teorinin eş anlamlısı olan ve teori yerine kullanılabilen sözcük:

Kuram

Kuram kelimesi cümle içerisinde teori sözcüğü yerine kullanılabilmektedir. Özellikle kuram kelimesi, teori kelimesi yerine çok sık tercih edilmektedir.

Teorinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş kelimeler mana yönünden aynı yazım ve okunuş yönünden birbirinden farklıdır. Eş anlamlı sözcüklerin doğru bir şekilde kullanılması son derece önemlidir. Birbiri yerine geçen bu sözcükler, cümlelerin çeşitlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Eş anlamlı sözcüklerin kullanımı cümlelerin tekrara düşmemesini de engellemektedir. Teori kelimesinin eş anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler: