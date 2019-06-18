Suyla çalışan sokaklar yağmur yağarken canlanıyor!

Çoğu insanın içeride kalmayı tercih ettiği, üç haftaya kadar sürebilen yağışlı dönemlerde, duvar resimleri, sakinlerine muson mevsimlerini dört gözle beklemek için bir neden veriyor.

Güney Kore'nin nehir akışının önemini vurgulayan kültüründen ilham alan resimler, Kore'nin sokaklarını renk ve yaşamla doldurmak için her caddede yağmur suyu akışı ve birikintisi yaratan topografik özelliklerini kullanmaktadır.

Tasarımcılar, nehre odaklanan Doğu Asya kültürünü yakalamak için istekliydiler ve aynı zamanda nemli ve kasvetli muson sırasında gökten akan suya da ayak uydurdular.

Yağmur yağdığında, alışılmış gri ve nemli caddeler yerine sakinler, renkli balinaların, kaplumbağaların ve balıkların görsel bir şöleniyle karşı karşıya kalıyorlar.

Muson Projesi, Seul sokaklarının ıslandığında şeffaftan opaklığa değişen, yağmur yağmaya başladığında Güney Kore kültüründen esinlenilen renkli duvar resimlerini ortaya çıkaran hidrokronik bir boyayla boyanmasını sağlayan bir proje.

Pantone, 2015'te Chicago'nun sanat enstitüsünün tasarımcıları ve sanat yönetmenleriyle birlikte çalıştı ve yoğun muson mevsimi boyunca Kore'nin sokaklarına sanatı getirdi.

Fakat Seul, sanatla ifşa edilen sanatla uğraşan ilk şehir değil.

Seattle'dan bir sanatçı olan Peregrine Kilisesi, Rainworks projesinin bir parçası olarak yağmur yağdığında görünür hale gelen bir dizi projeye imza attı.

Suyu iten nanoskopik bir yüzey katmanı olan süperhidrofobik kaplamayı keşfettiğinde bu konsepti ortaya çıkardı.

Church, maddeyi gösteren çok sayıda viral video gördükten sonra ilgisini çektiğini ve kaldırımlarda açık ve koyu kontrastlarla ilginç desenler oluşturabileceğine inandığını söyledi.

Yerli Seattle'ı dolaştı ve asfaltta ıslanıncaya kadar görünmeyen sakinlere motivasyonel mesajlar oluşturmak için şablonlar arasında püskürtme yapmaya başladı. Seattle, yağışlarıyla tanınan

Church, sanatının liman kenti için ideal olduğunu söylüyor.

Nemli bir günü aydınlatmak için ne harika bir yol. Siz ne düşünüyorsunuz?



