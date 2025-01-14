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  4. Suyun içinde bir çift el çırpınıyor... Bunu görünce ne yapardınız? İşte taklitçi timsahlar boğulan insan taklidi yaparak avlarını böyle tuzağa çekiyor

Suyun içinde bir çift el çırpınıyor... Bunu görünce ne yapardınız? İşte taklitçi timsahlar boğulan insan taklidi yaparak avlarını böyle tuzağa çekiyor

14.01.2025 11:10
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.01.2025 11:10
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Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki Barito Nehri'nde yüzen bir timsahın, suda sırtüstü yatarken boğuluyormuş gibi hareket ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok kullanıcı, timsahın kasıtlı olarak boğuluyormuş gibi davranarak insanları suya çekmek için bir tuzak kurduğunu iddia etti. O video 50 milyonu geçkin izlendi.

Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki Barito Nehri'nde yüzen bir timsahın kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada fırtına gibi esiyor! Videoda, suda sırtüstü yatan timsah, ön ayaklarını havada sallarken boğuluyormuş gibi bir görüntü sergiliyor. Peki bu gerçekten bir "boğulma numarası" mı? Videoyla beraber timsahların, insanlar fark etmeden tehlikeli sulara çekmek için yaptığı bir tuzak davranış olarak adlandırıldı.

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SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Sosyal medya kullanıcıları bu görüntüyü gördüklerinde, dehşet içinde endişe etti. Birçok kişi, timsahın kasıtlı olarak boğuluyormuş gibi davrandığını ve böylece insanları suya çekmek istediğini ileri sürdü. Video, kısa sürede 50 milyon kez izlendi ve viral haline geldi.

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SAHTE BOĞULMA MI, AKILLICA BİR AV TAKTIĞI MI?

Birçok uzman, bu davranışın timsahların bilinçli olarak kurduğu bir tuzak olmadığını savundu. Bu görüş, çoğu kişi tarafından "histerik" ve "yanlış bilgilendirilmiş" olarak nitelendiriliyor. Ancak, hayvan davranışları konusundaki uzmanlar, timsahların çok daha akıllıca stratejiler kullandığını belirtiyor. Timsahlar, bilinen diğer av taktiklerinin yanı sıra, bazen kuşları başlarına çubuklar takarak çekiyor ve bu çubuklar sonunda onların avı haline geliyor!

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DİNAZORLARDAN BERİ AVCI

Timsahların, dinazorların zamanından beri hayatta kalmayı başarmış yırtıcılar olduğu biliniyor ve bu yetenekleri, onları son derece tecrübeli avcılar yapıyor. Ancak, sosyal medyada yayılan "timsahların insanları suya çekmek için boğuluyormuş gibi davrandığı" fikri daha çok spekülasyondan ibaret.

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TİMSAHLAR GERÇEKTEN ZEKİ Mİ?

Daha önce hiç düşünmediniz mi? Timsahlar, gerçekten bu kadar akıllı olabilir mi? İnsanları tehlikeye atmak için böyle bir taktiği bilerek kullanabilecek kadar kurnaz mı? Bu fikir birçoğuna uçuk görünse de, timsahların hayatta kalmak için geliştirdikleri stratejiler, şüphe uyandıracak kadar etkileyici.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya timsah boğulma
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