Suyun tadını bu şekilde daha çok seveceksiniz! İşte su içme alışkanlığı olmayanlar için özel lezzet

Suyu terle, solunumla, boşaltımla, dışkılama ile kaybediyoruz. İnsanların günlük ihtiyacını ise; yaş, cinsiyet, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, çevresel ve iklimsel koşullar, beslenmeniz, mevcut hastalıklarınız ve fiziksel aktiviteniz gibi pek çok parametre belirler. Özellikle yaz sıcaklarının etkili olduğu günlerde vücut büyük bir hızla su kaybeder. Sizler için suya aroma katacak bir tüyo veriyoruz.

KARPUZ VE BİBERİYE

Su dolu bir sürahinin içine nane, limon ve salatalık atıldığını mutlaka görmüşsünüzdür. Özellikle detoks suları tamamen bu bileşenlerden oluşur. Ancak size bugün yaz mevsimine uygun bir öneride bulunacağız.

Bir bardak küp doğranmış karpuz alın ve ezin. İçerisine taze biberiye sapı ekleyin. Biberiyenin acımsı tadını çıkartmamak için malzemeleri çok fazla karıştırmayın. Yaklaşık 2 dakika beklettikten sonra bu karışımı bir sürahi dolusu suyun içine dökün. Şimdiden afiyet olsun.



