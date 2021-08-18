Soslu Brüksel lahanası tarifi! Kendisi küçük ama lezzetiyle tam bir ziyafet sunuyor

Yoğun iş temposunun sonrasında eve geldiğinizde genellikle kapsamlı ve uğraştırıcı yemekler pişirmek için fazla zamanınız olmuyor. Dünden kalan yemekleri ısıtmak ya da birkaç malzemeyle daha basit yemekler pişirmek çoğu kişi tarafından tercih ediliyor. Akşam yemeğinde hafif ve lezzetli bir şeyler hazırlamaya ne dersiniz?
Brüksel lahanalarını hafif tuzlu su dolu bir tencereye koyun. Orta ateşte yumuşayana kadar 8-10 dakika pişirin. Tereyağı, bal, hardal, tuz, karabiber ve dereotu karıştırın. Servis yapmadan önce sosu üzerine dökün. Afiyet olsun!
Okuyucu Yorumları 0 yorum