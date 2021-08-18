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Soslu Brüksel lahanası tarifi! Kendisi küçük ama lezzetiyle tam bir ziyafet sunuyor

18.08.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brüksel lahanası, genellikle et yemeklerinin yanında garnitür olarak servis edilen son derece sağlıklı bir sebzedir. Özellikle diyet menülerinin bir numaralı sebzesi haline gelen Brüksel lahanasından son derece sağlıklı bir yemek yapmaya ne dersiniz? Hazırsanız karşınızda soslu Brüksel lahanası tarifi...

Soslu Brüksel lahanası tarifi! Kendisi küçük ama lezzetiyle tam bir ziyafet sunuyor

Yoğun iş temposunun sonrasında eve geldiğinizde genellikle kapsamlı ve uğraştırıcı yemekler pişirmek için fazla zamanınız olmuyor. Dünden kalan yemekleri ısıtmak ya da birkaç malzemeyle daha basit yemekler pişirmek çoğu kişi tarafından tercih ediliyor. Akşam yemeğinde hafif ve lezzetli bir şeyler hazırlamaya ne dersiniz?

SOSLU BRÜKSEL LAHANASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 10 Brüksel lahanası
  • 1/2 çay kaşığı tereyağı
  • 1/2 çay kaşığı bal
  • 1/2 çay kaşığı hardal
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • Bir tutam kuru dereotu

HAZIRLANIŞI

Brüksel lahanalarını hafif tuzlu su dolu bir tencereye koyun. Orta ateşte yumuşayana kadar 8-10 dakika pişirin. Tereyağı, bal, hardal, tuz, karabiber ve dereotu karıştırın. Servis yapmadan önce sosu üzerine dökün. Afiyet olsun!

Acılı Brüksel LahanasıAcılı Brüksel Lahanası


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