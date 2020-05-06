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  4. Sylvester Stallone'dan heyecan veren 'Cezalandırıcı' (Demolition Man) açıklaması

Sylvester Stallone'dan heyecan veren 'Cezalandırıcı' (Demolition Man) açıklaması

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Sylvester Stallone, başrolünü üstlendiği unutulmaz film Cezalandırıcı’nın (Demolition Man) devam filminin yolda olduğunu söyledi.

Sylvester Stallone'dan heyecan veren 'Cezalandırıcı' (Demolition Man) açıklaması

Sylvester Stallone'nin başrolünde bulunduğu Demolition Man'e devam filmi geliyor. Stallone'nin açıklamasında sinemaseverlere göre bir bilim kurgu klasiği olan filmin devamı Demolition Man 2'yi Warner Bros devraldı.

Rocky ve Creed serileri, Cehennem Melekleri serisi, Kaçış Planı serisi, Rambo serisi gibi onlarca aksiyon filminin yıldız oyuncusu Sylvester Stallone, Demolition Man 2'nin yakında çekileceğinin müjdesini verdi.

Stallone, "Demolition Man 2'nin olacağını düşünüyorum. Şimdilerde Warner Bros ile üzerinde çalışıyoruz ve harika görünüyor. Bunlar ortaya çıkmalı, film gerçekleştirilecek" dedi.

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