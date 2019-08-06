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Sylvester Stallone ve Dolph Lundgren aynı projede

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 06.08.2019 09:40 | Son Güncelleme

Rocky serisinin efsanevi oyuncuları Sylvester Stallone ve Dolph Lundgre bir dizi projesinde rol almaya hazırlanıyor.

Sylvester Stallone ve Dolph Lundgren aynı projede

Rocky serisinde birlikte rol alan Sylvester Stallone ve Dolph Lundgren yeni bir proje için yeniden bir araya geliyor. Bu kez yer alacakları proje bir televizyon dizisi The International olacak.

Daha öncesinde Creed II filminde de birlikte yer alan ikili bu kez aksiyon ve dram türündeki bir dizi olan The International sayesinde buluşacak. Sylvester Stallone dizinin yapımcılığını üstlenirken Dolph Lundgren ise dizinin başrolünde yer alacak. Stallone’un oyuncu kadrosunda yer alıp almayacağı henüz belli olmayan dizi, söylenenlere göre şimdiden üç ayrı yayın kanalına satılmış bulunuyor.

Dolph Lundgren’in gizli özel ajanı canlandıracağı dizinin ne zaman hayata geçirileceği henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rocky Sylvester Stallone Dolph Lundgre The International Creed II

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