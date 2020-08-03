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Sylvie Meis sevgilisiyle tatile doyamadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 10:40 | Son Güncelleme

Bir dönemin ünlü futbolcusu Rafael van der Vaart ile evliliğini 2013 yılında noktalayan Sylvie Meis, Niclas Castello ile ikinci kez dünya evine girmeye hazırlanıyor. Düğün öncesi Fransa'ya tatile giden Meis ile Castello, rotayı İspanya'nın Mallorca adasına çevirdi.

Nişanlısı Niclas Castello ile ikinci kez nikah masasına oturacak olan model Sylvie Meis, adeta hayatının ikinci baharını yaşıyor. Geçtiğimiz ay Castello ile Fransa'ya tatil yapmaya giden Meis, daha sonra nişanlısı ile birlikte İspanya'nın Mallorca adasına geçti.

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42 yaşıdaki Sylvie Meis, sevgilisiyle denizin ve kumun tadını çıkardı.

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Zaman zaman birbirlerine sevgi gösterisinde bulunan Meis ve Catello, romantik anlar da yaşadı.

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GÖĞÜS KANSERİNİ YENDİ

Sylvie Meis, bir dönem göğüs kanseri ile mücadele etti. Meis, hastalığı atlattıktan sonra hayata sıkı sıkı sarıldı. Kariyerine model olarak adım atan Sylvie Meis, daha sonra televizyon sunuculuğuna geçiş yaptı.

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Meis, 2005 yılında bir dönemin ünlü futbolcusu Rafael van der Vaart ile evlenmişti. O dönemlerde magazin basınınında sık sık yer alan ikili, 2013 yılında yollarını ayırdı.

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Meis'in Vaart ile evliliğinden Damian Rafael van der Vaart adında bir çocuğu bulunuyor.


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