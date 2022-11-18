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Taban eş anlamlısı nedir? Tabanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

17.11.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük yaşamda eş anlamlı pek çok kelime ile karşılaşılır. Yazılı ve sözlü iletişimde kelimeler farklı anlamları ile farklı şekillerde kullanılabilir. Anlamdaş yani eş anlamlı kelimeler de sıklıkla birbirleri yerine kullanılır. Taban sözcüğü de eş anlamı bulunan kelimeler arasında yerini alır. Birden fazla eş anlamı bulunan taban kelimesinin eş anlamlıları alternatif olarak tercih edilebilir. Günlük konuşma dilinde de kullanılan bir kelime olan taban eş anlamlısı nedir?

Taban eş anlamlısı nedir? Tabanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Taban kelimesi sesteş bir kelimedir. Sesteş olan taban kelimelerinden birisi Türkçe kökenliyken diğeri de Arapça kökenlidir. Türkçe kökenli olan taban kelimesi "ayağın altı" anlamına gelen "taban" kelimesinden evrilmiştir. Birden fazla anlamı olan tabanın anlamları şu şekildedir:

  • Ayağın altı
  • Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü
  • Ayakkabının altı
  • Kaide
  • Bir şeyin en alt bölümü
  • Değerlendirmede en alt derece
  • Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle
  • Temel
  • Bir ırmağın en derin olan orta yeri
  • Dikey duran çubuk, direk vb.nin alt bölümü
  • Bir cismin veya bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey veya çizgi
  • Üslü sayılarda kuvveti alınan sayı
  • Tarlanın düz ve verimli kesimi
  • Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir

Bir diğer taban kelimesi de Arapça kökenlidir. Arapça "ṭabʿan" kelimesinden alıntılanan bu kelime eskimiş bir ifadedir. Tabanın anlamları:

  • Huy bakımından
  • Yaradılıştan
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Taban kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı sözcükler birbirleri yerine kullanılabilirler. Cümleden kelimeyi çıkartıp anlamdaşı konulduğunda anlamda bir bozulma meydana gelmez. Böylelikle cümle akışına göre kelimelerin eş anlamlıları tercih edilebilir. Türkçede birden fazla eş anlamlısı olan kelimeler vardır. Taban kelimesi de birden fazla eş anlamlısı bulunan kelimeler arasında yer alır. Taban eş anlamlısı kelimeler cümle içinde aynı anlama gelecek şekilde kullanılabilir. Cümlenin anlamını ve akışını bozmadan farklı kelimeler ile istenilenin ifade edilmesi sağlanır.

Taban kelimesi pek çok kelime ile anlam benzerliği gösterir ancak taban kelimesi hem sesteş olduğu hem de birden fazla anlamı olduğu için cümlede tabanın eş anlamlısı kelimeleri kullanırken dikkat etmek gerekir. Taban kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekildedir:

  • Kaide
  • Zemin
  • Dip
  • Oturak
  • Temel

Bu kelimeler taban kelimesi yerine kullanıldığında cümlede anlam bozukluğuna yol açmaz.

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Tabanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin kullanımının pekiştirilmesi için örnek cümleler yardımcı olabilir. Eş anlamlı kelimeler aynı cümle içinde yer değiştirebildikleri gibi farklı cümlelerde kullanım yerlerine göre anlam oluşturabilir. Tabanın eş anlamlısı olan sözcükler ile örnek cümleler:

  • Yoksulluktan ayakkabısının kaidesi delik geziyordu.
  • Zemin kaygan olduğu için ayağı kaydı.
  • Binanın temelinde bir çöküntü meydana geldi.
  • Denizin dibinde gördükleri telefonu almak için yüzmeye çalışıyorlardı.
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