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Müsait eş anlamlısı nedir? Müsait kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede birden fazla kelimenin birden fazla anlamı bulunur. Bunun nedeniyse kelimelerin zaman içerisinde kullanım alanlarının değişiklik göstermesi ve ihtiyaca göre yeni anlamlar üstlenmesidir. Cümlelerimizde ve ifadelerimizde bazı kelimelerin eş anlamlılarını da kullanabiliriz. Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimelerdir. Müsait kelimesi de eş anlamlı bir kelimedir. Peki, müsait kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Müsait eş anlamlısı nedir? Müsait kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli olan müsait kelimesi, Arapçada "yardımcı, yardım eden, yaver" anlamlarına gelen "musāʿid" kelimesinden alıntıdır. Türkçenin eski dönemlerinde de bu anlamda kullanılsa da "uygun olma" anlamını Türkçede kazanmıştır. Müsait kelimesinin Türkçeye özgü bir şekilde uygunluk anlamında kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre müsait kelimesinin anlamları:

  • Uygun, elverişli
  • Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen
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Müsait kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler

Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Müsait de bu kelimeler arasında yer almaktadır. Müsaitin eş anlamlısı sözcükler cümlelerde ve ifadelerde müsait yerine kullanılabilirler. Müsait kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Elverişli
  • Uygun
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Müsaitin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Müsait eş anlamlısı kelimeler cümle içinde müsait yerine geçtiklerinde cümlede anlatım bozukluğu yaşanmaz. Bunun nedeni de eş anlamlı kelimelerin cümle içinde birbirleri yerine kullanılması sonucunda herhangi bir anlam değişikliği yaşanmamasıdır. Müsaitin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Kasa uygunsa gelip ödeme yapabilirsiniz.
  • Dün uygun olamadığım için sizinle görüşemedim.
  • Programımın dolu olmasından ötürü bir süre uygun olamayacağım.
  • Uygunsan bugün sana geleceğim.
  • Uygunsan arayabilir miyim?
  • Şuan durumumuz elverişli olmadığı için eve eşya alamayız.
  • Depomuz uygun olmadığı için daha fazla mal alamıyoruz.
  • Uygun bir yerde inebilir miyim?
  • Yarın hava şartları pikniğe gitmek için elverişli olursa gideriz.
  • Bütçem elverişli olunca borcumu ödeyeceğime söz veriyorum.
  • Uygunluk durumuma göre ben sana haber vereceğim.
  • Uygun olursan cumartesi günü seninle derbiye gidelim.
  • Bugün uygunum gelebilirsiniz.
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