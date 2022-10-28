Müsait eş anlamlısı nedir? Müsait kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli olan müsait kelimesi, Arapçada "yardımcı, yardım eden, yaver" anlamlarına gelen "musāʿid" kelimesinden alıntıdır. Türkçenin eski dönemlerinde de bu anlamda kullanılsa da "uygun olma" anlamını Türkçede kazanmıştır. Müsait kelimesinin Türkçeye özgü bir şekilde uygunluk anlamında kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre müsait kelimesinin anlamları:

Uygun, elverişli

Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen

Müsait kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler

Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Müsait de bu kelimeler arasında yer almaktadır. Müsaitin eş anlamlısı sözcükler cümlelerde ve ifadelerde müsait yerine kullanılabilirler. Müsait kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

Elverişli

Uygun

Müsaitin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Müsait eş anlamlısı kelimeler cümle içinde müsait yerine geçtiklerinde cümlede anlatım bozukluğu yaşanmaz. Bunun nedeni de eş anlamlı kelimelerin cümle içinde birbirleri yerine kullanılması sonucunda herhangi bir anlam değişikliği yaşanmamasıdır. Müsaitin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: