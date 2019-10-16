Mynet Trend

Tabancasını temizleyen polis kazara kendisini ve bekçiyi vurdu

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.10.2019 07:43 | Son Güncelleme

Denizli'nin Honaz ilçesinde, kaymakamlık binasında görevli polis memuru A.K. (44), iddiaya göre tabancasını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu, elinden, odada bulunan bekçi Halil Erkan ise aynı kurşunla göğsünden yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Honaz ilçesi kaymakamlık binasında meydana geldi. İddiaya göre, Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.K., nöbetçi olduğu kaymakamlık binasında tabancasını temizlerken, silah kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun polis memuru A.K'nın sol elini delip, yanında bulanan bekçi Halil Erkan'ın göğsüne isabet etti. Polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan bekçi Halil Erkan, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne, elinden yaralanan polis memuru A.K. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kaymakamlık binasında inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Erkan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Kadın doktor sekizinci kattan yere düştü!Kadın doktor sekizinci kattan yere düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli Polis memuru polis tabanca

En Çok Okunan Trend Haberler

İBB Meclisi'nde 'Dubai Towers' tartışması!

İBB Meclisi'nde 'Dubai Towers' tartışması!

İBB’de 'protokol iptali' tartışması

İBB’de 'protokol iptali' tartışması

Nazi selamı sonu oldu! Flaş istifa

Nazi selamı sonu oldu! Flaş istifa

İstanbul'da sır ölüm! Kimliği belli oldu

İstanbul'da sır ölüm! Kimliği belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın doktor sekizinci kattan yere düştü

Kadın doktor sekizinci kattan yere düştü!

Yer: Aydın! İki kardeşin oynadığı oyun feci şekilde sona erdi!

Yer: Aydın! İki kardeşin korkunç oyunu!

Evlere sıçrama tehlikesi var! Mersin'de büyük yangın!

Evlere sıçrama tehlikesi var! Ekipler alarma geçti!

Bursa'da ısınmada katı ve sıvı yakıt kullanılamayacak

Yasaklandı! 1 Kasım'dan itibaren...

"Man in the middle attack" çökertildi!

"Man in the middle attack" çökertildi!

İBB’de 'protokol iptali' tartışması

İBB’de 'protokol iptali' tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.