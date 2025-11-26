Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Taciz skandalı patladı! 6 bin çalışana tek tek soruldu, vali istifa etti

Japonya'nın Fukui Eyaleti Valisi Tatsuji Sugimoto, birden fazla çalışanına cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiği yönündeki iddiaların ardından istifa kararı aldığını duyurdu. Çalışanlara cinsel taciz olarak değerlendirilebilecek mesajlar gönderdiğini itiraf eden Sugimoto, "Bunları hafif yollu şakalar veya şaka amaçlı sözler sanarak gönderdim. Çok pişmanım" dedi.

Taciz skandalı patladı! 6 bin çalışana tek tek soruldu, vali istifa etti

Japonya taciz skandalı ile sarsıldı. Japonya'nın Fukui Eyaleti Valisi Tatsuji Sugimoto (63), birden fazla çalışanına cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddialarının ardından istifa kararı aldı. Çalışanlardan birinin taciz şikayetinde bulunmasından 1 ay sonra basın toplantısı düzenleyen Sugimoto, eylemleri nedeniyle "son derece ağır bir sorumluluk" hissettiğini ifade etti. Davranışlarının "kamu güvenini ciddi şekilde zedelediğini" belirterek kamuoyundan özür dileyen Sugimoto, gönderdiği mesajların içeriğine dair detay vermekten kaçındı.

Taciz skandalı patladı! 6 bin çalışana tek tek soruldu, vali istifa etti 1

"KÖTÜ NİYETLE GÖNDERMEDİM"

Daha önce bir çalışana mesaj gönderdiğini kabul eden, ancak soruşturma süreci devam ettiği için bu durumu taciz olarak nitelendirmekten kaçınan Sugimoto, söylem değiştirerek, "Soruşturma vasıtasıyla ihbarcıya ve diğer valilik çalışanlarına cinsel taciz olarak değerlendirilebilecek mesajlar gönderdiğimi fark ettim" açıklamasında bulundu. Söz konusu mesajları kötü bir niyetle göndermediğini iddia eden Sugimoto, "Bunları hafif yollu şakalar veya şaka amaçlı sözler sanarak gönderdim. Çalışanların bana karşı nasıl hissettiğini anlayamadım. Bundan dolayı çok pişmanım" savunmasını yaptı.

Taciz skandalı patladı! 6 bin çalışana tek tek soruldu, vali istifa etti 2

Aralık ayında yapılacak eyalet meclisi toplantısına vali sıfatıyla katılmasının uygun olmayacağını belirten ve bu nedenle istifa kararı aldığını söyleyen Sugimoto, "Yol açtığım karışıklığa bir son vermek ve yeni bir başlangıç için zemin hazırlamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Yakında resmen istifa edeceğini ve bir sonraki valilik seçimlerine aday olmayacağını aktaran Sugimoto, "Umarım yeni seçilecek vali işleri başarıyla yürütür" dedi.

6 BİN ÇALIŞANA SORULDU

Eski İçişleri Bakanlığı bürokratı olan ve ilk kez 2019 yılında Fukui Valisi seçilen Sugimoto, bir çalışanın ihbarı üzerine ortaya çıkan taciz suçlamaları ile gündeme gelmişti. İddiaların ardından bağımsız bir avukat liderliğinde özel soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda yaklaşık 6 bin eyalet çalışanına Sugimoto tarafından tacize uğrayıp uğramadıkları sorulmuştu. Yanıtları içeren anket sonuçlarının, önümüzdeki yıl kamuoyuyla paylaşılacağı açıklanmıştı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Binanın altında meğer tarih yatıyormuş! Depremle ortaya çıktıBinanın altında meğer tarih yatıyormuş! Depremle ortaya çıktı
El değiştirdi! İşte dünyanın en kalabalık şehirleriEl değiştirdi! İşte dünyanın en kalabalık şehirleri

Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.