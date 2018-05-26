MAGAZİN

Tacizci Weinstein 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

ABD'de taciz ve tecavüz suçlamaları nedeniyle dün New York'ta polise teslim olduktan sonra gözaltına alınan Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Tacizci Weinstein 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı

BBC’de yer alan habere göre, hakkındaki taciz ve tecavüz iddialarından suçlu bulunan 66 yaşındaki Weinstein 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Elektronik kelepçe takmayı kabul eden Weinstein pasaportunu polise teslim etti.

harvey-weinstein-boyle-teslim-oldu--11560667

Yapımcı Weinstein’ı taciz ya da tecavüzle suçlayanlar arasında Kate Beckinsale, Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi tanınmış oyuncular bulunuyor. Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein ve aktör Kevin Spacey’in adının karıştığı taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood’u sarsmıştı.

HOLLYWOOD İLE İLİŞKİSİ KESİLDİ

Aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmişti.

PARTNERKraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!Kraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!
Ebru Şancı'nın siniri geçmedi: Ona yürüyebilirsiniz!Ebru Şancı'nın siniri geçmedi: Ona yürüyebilirsiniz!
Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı Gökçe Bahadır albüm çıkarıyorUfak Tefek Cinayetler'in Oya'sı Gökçe Bahadır albüm çıkarıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tacizci yönetmen Harvey Weinstein

En Çok Okunan Haberler

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

CHP'nin seçim beyannamesi açıklandı! İşte ekonomik, siyasi tüm vaatler

CHP'nin seçim beyannamesi açıklandı! İşte ekonomik, siyasi tüm vaatler

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ebru Şancı'nın siniri geçmedi: Ona yürüyebilirsiniz!

Ebru Şancı'nın siniri geçmedi: Ona yürüyebilirsiniz!

Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı Gökçe Bahadır albüm çıkarıyor

Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı Gökçe Bahadır albüm çıkarıyor

Zeynep Alkan tatil sezonunu açtı

Zeynep Alkan tatil sezonunu açtı

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Yıldız Tilbe polemik iddialarına son noktayı koydu

Yıldız Tilbe polemik iddialarına son noktayı koydu

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.