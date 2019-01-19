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Tacize tepki gösteren öğrencilere takdir ve teşekkür belgesi verilmedi

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HABER  | 19.01.2019 03:55 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Lisesi’nde yaşanan tacize karşı eylem yaptıkları için disiplin cezası alan öğrencilere, karne gününde notları gereği hak ettikleri halde takdir ve teşekkür belgesi verilmediği iddia edildi.

İlk ve ortaöğretim öğrencileri dün karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca öğrenci karnelerini alırken, Kadriye Moroğlu Lisesi'nde yaşanan tacize karşı seslerini yükseltip eylem yaptıkları için haklarında disiplin cezası verilen öğrencilere, iddiaya göre, notları dolayısıyla teşekkür veya takdir belgesi almaya hak kazanmalarına rağmen bu belgeler verilmedi.

Eyleme katılan lise öğrencilerinden C., Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olayı duyururken, Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yarkadaş, “Okul yönetimi öğrencilere yönelik hasmane bir tutum içinde. Bu yanlıştan dönün” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nden geçen sene mezun olarak bu sene üniversiteye başlayan Eylül adlı kadın öğrenci, lisedeki coğrafya öğretmeninin tacizlerini mahkemeye taşımış ve yaşadıklarını anlatmıştı. Yayınlanan haberin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayan öğrenciler “Okulumuzda maalesef bir taciz vakası ve tacizci bir hoca mevcuttur. Okulun öğrencileri olarak buna sessiz kalmamız asla ama asla mümkün değildir” dedmişti. Öğrenciler #TacizVarSesÇıkar etiketiyle kampanya başlatmış ve dersleri boykot etmişti.

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyorOkulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor
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