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Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nde, hakkında taciz davası açılan coğrafya öğretmeni görevine devam ederken, öğrenciler okulda boykota başladı. Öğrencilerden biri "Öğretmen bir gün beni yanına çağırdı ve sıra arkadaşımın kim olduğunu sordu. Bir kız öğrenci o da. İsmini söyledim ve çok rahat bir şekilde bana ‘Buna vereceksin hapı, bir yere götüreceksin sabaha kadar dans edecek ve sen izleyeceksin' dedi" diye konuştu

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'nden geçen sene mezun olarak bu sene üniversiteye başlayan Eylül adlı kadın öğrenci, lisedeki coğrafya öğretmeninin tacizlerini mahkemeye taşıdı.

Bianet'ten Elif Ünal'a konuşan Eylül, şu ifadeleri kullandı:

  • İlk kez 10. Sınıfta dersime girdi. Sınıftaki öğrencilerle aracı olmam için beni seçtiğini söyleyerek numaramı istedi. Ben hep iyi bir öğrenciydim ve öğretmenlerimle de aram iyiydi. O yüzden sorgulamadan numaramı paylaştım.
    — Özellikle kız öğrencilerin olduğu ortamlarda cinsel içerikli şakalar yaparak kendince bir mizah geliştirmişti mesela. 11. Sınıfta sanırım, benim ondan uzaklaşmaya başladığımı fark etti. Ve ilişki çok enteresan bir hal almaya başladı.

— Biz sınıfta 80 dakikalık blok ders yaparken beni yanına çağırdı ve sıra arkadaşımın kim olduğunu sordu. Bir kız öğrenci o da. İsmini söyledim ve çok rahat bir şekilde bana ‘Buna vereceksin hapı, bir yere götüreceksin sabaha kadar dans edecek ve sen izleyeceksin' dedi. Ben zaten ilk ciddi kırılmamı burada yaşadım.

— "Aynı ders içinde ise başka bir öğrenciye ‘Sigara mı içtin sen?' diye yaklaşıp boynuna yüzünü gömerek koklamaya çalıştı. Öğrencinin tepkisi üzerine ise geri adım attı.

— "Bu olayın ardından da geceleri bana ‘İyi geceler olsun Eylül'üm' diye mesaj atmaya başladı. Bir erkek arkadaşımla bizi evinde birlikte içki içmeye çağırdı.

TACİZE KARŞI BOYKOT BAŞLADI

Söz konusu haberin yayınlanması sonrası öğrenciler "Okulumuzda maalesef bir taciz vakası ve tacizci bir hoca mevcuttur. Okulun öğrencileri olarak buna sessiz kalmamız asla ama asla mümkün değildir" dedi.

Kısa sürede yüzlerce kişiye ulaşan kampanyanın ardından dün de lisede öğrencilerin dersleri boykot ettiği öğrenildi.

Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

— Okulumuzda maalesef bir taciz vakası ve tacizci bir hoca mevcuttur. Kendisi hala görevdedir ve zamanında yaptıklarını şu an da zaman zaman yaptığı kulaktan kulağa dolaşagelmektedir, bilinmektedir. Okulun öğrencileri olarak buna sessiz kalmamız asla ama asla mümkün değildir. Herkesi duyarlı olmaya ve bu durumda ani refleksif olarak gerçekleşebilecek her olay ihtimaline karşın, şiddetle karşı çıkmaya ve karşı gelenlerle beraber olmaya çağırıyoruz.

İÇKİ İÇMEYE ÇAĞIRMIŞ

Söz konusu öğretmenin, öğrencileri sınav okutma bahanesiyle sık sık derslerinden aldığını söyleyen öğrenciler, bazı arkadaşlarını da evine içki içmeye çağırdığını belirtti. Öğrencilerin ifadelerine göre söz konusu kişi, ders vermek için özellikle birkaç öğrencinin bulunduğu sınıfları seçerken, onlara Whatsapp’tan sürekli mesaj da attı..

Aynı liseden geçen yıl mezun olan bir öğrenci tarafından dava edilen öğretmenin mesajlarından bazıları şu şekilde:

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