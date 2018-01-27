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Tacizle suçlanan Casey Affleck'in Oscar kararı

MAGAZİN HABERLERİ | 27.01.2018 01:29 | Son Güncelleme 7 saat önce

ABD'li oyuncu Casey Affleck, mart ayında yapılacak Oscar törenine katılmayacağını açıkladı.

Tacizle suçlanan Casey Affleck'in Oscar kararı

Hollywood yıldızı Ben Affleck'in kardeşi Casey Affleck, 2010 yılında film setinde çalışan iki kadının taciz suçlamaları nedeniyle dava edilmişti. Ünlü oyuncu, bu suçlamaların ardından Oscar törene katılmayacağını belirtti.

2017 yılında 'Manchester By The Sea' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan Caset Affleck'in, bu seneki ödül töreninde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü teslim etmesi gerekiyordu.

Oscar Akademi Ödülleri'nden bir sözcü, 42 yaşındaki aktörün törene katılmayacağını belirterek, "Oscar töreninin bu seneki iyi çalışmalara odaklanması için Affleck'in çekilme kararını takdir ediyoruz" dedi.

Yapımcı Amanda White ile görüntü yönetmeni Magdalena Gorka, Affleck'in yönetmenliğini yaptığı parodi belgeseli "I'm Still Here" filminin çekimleri sırasında tacize uğradıklarını iddia etmişti.

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