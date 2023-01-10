Fox'un büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi Taçsız Prenses bu akşam 1. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin başrolünde Çalıkuşu’nun Feride’si gibi idealist bir öğretmen olan Evgin rolü ile İsmail Hacıoğlu'nu izleyeceğiz. Peki, Taçsız Prenses Evgin kimdir? Taçsız Prenses'in Evgin'i İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, aslen nereli, kaç kez evlendi? İşte hakkında tüm bilgiler...
Masal’ın sınıf öğretmeni ve manevi babası. Evgin dürüst, ilkeli, neredeyse Çalıkuşu’nun Feride’si gibi idealist bir öğretmen. Diğer taraftan da genç, eğlenceli, pırıl pırıl bir genç adam. Çalıştığı ilkokulda bütün öğrencilerin gözdesi. Ama karanlık bir yanı da var; misal, bir şiddet olayı yüzünden sürgün gelmiş Masal’ın okuluna. Bugün geçmiş travması yüzünden çok sıkı bir zengin düşmanı. Yetimhanelerde büyümüş, neredeyse bir sosyal eşitlik savaşçısı... Evgin, her şeyiyle Masal’ı korumaya kararlı.
Taçsız Prenses dizisinde Evgin karakterine İsmail Hacıoğlu hayat veriyor.
İsmail Hacıoğlu30 Kasım 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bıraktı.
2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazandı. 2010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16.Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.
İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. 5 Şubat 2016 tarihinde Duygu Kaya Kumarki ile evlendi. Çiftin Yemin adında bir kızı var. Kumarki ve Hacıoğlu Temmuz 2020'de boşandılar.
İsmail Hacıoğlu’nun Oynadığı Diziler
Mahkum / Savaş ve Barış Yesari / 2021
Hükümsüz / Selim Demirci / 2021
Zümdürüanka / Cihan / 2020
Çocuk / Hasan / 2019
Mehmetçik Kutül Amare / Üsküplü / 2018
Zeyrek ile Çeyrek ‘Bir Ramazan Temaşası’ / Meftun / 2015
Osmanlı Tokadı / Fatih Sultan Mehmet / 2013
Şüphe / Aziz Kutlu / 2011
Firar / Civan / 2011
Gece Sesleri / Yağız Haksever / 2008
Beni Unutma / 2008
Sinekli Bakkal / Onur / 2007
Beyaz Gelincik / Memed Ali Aslanbaş / 2005
Bir İstanbul Masalı / Ozan Kozan / 2003
Koçum Benim / Ali / 2002
İsmail Hacıoğlu’nun Oynadığı Filmler
Kesişme İyi Ki Varsın Eren / Ferhat Gedik / 2021
Şuursuz Aşk / 2019
Ayla / Süleyman Dilbirliği / 2017
Kafes / Mehmet Sipahi / 2015
Sonsuz Bir An / 2015
Meryem / Murat / 2013
Türkan / Mustafa / 2011
Çakal / Akın / 2010
Sinyora Enrica ile İtalyan Olm… / Ekin / 2010
Sonsuz / Volkan / 2009
Vali / Sarp Uçar / 2008
Sarıkamış Beyaz Hüzün / Delikanlı / 2008
Hızlı Yarışçı - Türkçe Seslendirme / 2008
Hoşçakal Güzin - TV Filmi / Serkan / 2008
Gökten Üç Elma Düştü / Ali / 2008
Başka Semtin Çocukları / Veysel / 2008
Kabadayı / Murat / 2007
Sınav / Mert / 2006
Anlat İstanbul / Fiko / 2004
Karşılaşma / Osman / 2002
Hiçbir yerde / Halim'in Kardeşi / 2001
Bana Şans Dile / Çağlar / 2001