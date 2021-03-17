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Tadı damağınızda kalacak tantuni tarifi

Betül Songur Betül Songur 17.03.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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Tadı damağınızda kalacak tantuni tarifi

Mersin denince akla gelen ilk lezzetler arasında yer alan tantuni tarifi evde kolayca hazırlayabileceğiniz tariflerden biri. Etlerin kuyruk yağı ile sotelenmesiyle elde edilen tadına doyum olmayan tantuni tarifinin olmazsa olmazları ise sumak ilaveli soğan, domates ve incecik kıyılmış maydanoz.

Evde kızdırılmış tava ve düz sac kullanarak hazırlanyacağınız tantuni tarifi ile lokantada yediğiniz lezzetlerden farksız bir tat elde edebilirsiniz. Ekmek arası ya da lavaşa sararak dürüm şeklinde hazırlayabileceğiniz kolay tantuni tarifi ile tadı damağınızda kalacak bir öğüne imza atabilirsiniz. İşte bunun için ihtiyacınız olanlar:

TANTUNİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 300 gram dana antrikot
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 2 adet küçük boy domates
  • 2 adet orta boy yeşil biber
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 1/4 çay kaşığı sumak
  • 1/4 demet maydanoz
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1,5 su bardağı su

Servis yaparken kullanılacaklar:

  • 1 tane beyaz ekmek (ya da iki adet lavaş),
  • Yarım limon
  • 10 tane küçük biber turşusu

Yapılışı:

  • 300 gram dana antrikotu varsa fazla yağlı kısımlarını temizleyip küçük küpler halinde doğrayalım. Üzerini geçecek kadar soğuk su ilavesiyle suyunu çekene kadar haşlayalım.
  • Wok ya da sac tavayı ocakta kızdıralım. 2 yemek kaşığı pamuk yağını tavaya dökün ve haşlamış olduğunuz etleri de üzerine ilave edelim. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ile birlikte karıştırdığımız 1 su bardağı suyu etlerin üzerine ara ara dökelim.
  • Etler suyu çektikten sonra ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız 2 adet yeşil biberi de sac tavaya alın ve kavurmaya başlayalım.
  • Biberler de kavrulduktan sonra servis edeceğiniz lavaş ve sandviç ekmeğini etlerin üzerine bastıralım, yağını alalım.
  • Doğranmış ve kabukları soyulmuş 2 adet domatesi de ilave ettikten sonra aralarda karıştırarak kısa bir süre daha pişirme işlemini sürdürelim.
  • Pişen tantuniyi sandviç ekmeği ve lavaşın içerisine yerleştirelim, sumaklı soğanı da ekledikten sonra isteğe göre limon sıkarak tüketelim.

TANTUNİ TARİFİ PÜF NOKTASI

Eti pişirirken saca ara ara eklenen su ya da et suyu sacın sıcaklığını kontrol etmeyi kolaylaştırır ve tantuniyi saracağımız ekmeği yumuşatmak için buhar sağlar.
Önceden ısıtılmış tava yerine sac tava kullanmak daha iyi sonuç almayı sağlar.
Pişirirken yağı kızdırdırınca saca kırmızı toz biber eklenebilir.

TANTUNİ SUNUMU

  • Kuru soğan ve sumak ikilisi ile doyumsuz tada ulaşan tantunide, bu ikili tercih etmeyenler için ince kıyılmış maydonoz da ikram edilebilir.
  • Ayrıca sunum esnasında pişirmeden domates de ikram edebilirsiniz.
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