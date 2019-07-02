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Tadından yenmez:Ispanak soslu makarna

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 02.07.2019 12:03 | Son Güncelleme

Taze ıspanak kullanılarak pesto sosu gibi bir sos hazırladık. Alternatif tarif arayanlar için ideal bir lezzet diyebiliriz.

Tadından yenmez:Ispanak soslu makarna

Klasik makarna tariflerinden sıkılanlar için ıspanak soslu makarna tarifimiz geliyor;

Malzemeler:
250 gr makarna
150 gr ıspanak
50 gr parmesan peyniri
5 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
2 çay kaşığı tuz
Karabiber

Yapılışı:
Ispanakları yıkadıktan sonra doğrayın. Zeytinyağında, orta ateşte pişirin. Ispanakları birkaç dakika zeytinyağında döndürdükten sonra 2 diş sarımsağı ince bir şekilde doğrayıp tavaya ilave edin.
2 dakika kavurduktan sonra tuz ve karabiberi ekleyin ve karışımı ocaktan alın.
Makarnayı haşlayın ve süzün.
Parmesan peynirini rendeleyin.
Hazırladığınız ıspanak karışımını blender'dan geçirin.
Sosu makarna ile harmanlayıp üzerine rendelenediğiniz peynirden serpiştirin. Afiyet olsun.

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