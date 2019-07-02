Tadından yenmez:Ispanak soslu makarna

Klasik makarna tariflerinden sıkılanlar için ıspanak soslu makarna tarifimiz geliyor;

Malzemeler:

250 gr makarna

150 gr ıspanak

50 gr parmesan peyniri

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

Karabiber

Yapılışı:

Ispanakları yıkadıktan sonra doğrayın. Zeytinyağında, orta ateşte pişirin. Ispanakları birkaç dakika zeytinyağında döndürdükten sonra 2 diş sarımsağı ince bir şekilde doğrayıp tavaya ilave edin.

2 dakika kavurduktan sonra tuz ve karabiberi ekleyin ve karışımı ocaktan alın.

Makarnayı haşlayın ve süzün.

Parmesan peynirini rendeleyin.

Hazırladığınız ıspanak karışımını blender'dan geçirin.

Sosu makarna ile harmanlayıp üzerine rendelenediğiniz peynirden serpiştirin. Afiyet olsun.



