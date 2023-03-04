Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan acı paylaşım! "Hayalleri vardı hepsi bir anda..."

Taha Duymaz, Hatay'daki evinde, küçük mutfağında yaptığı yemeklerle tanınmıştı. Videolarına gelen kötü yorumlar nedeniyle kendini yenilemek istemiş ve bir takım estetik operasyonlar geçirmişti. Taha Duymaz 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere memleketi Hatay'da yakalandı ve enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Ablası, Taha'nın hedeflerini yazdığı bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşıma yüzlerce yorum geldi.

Semiha Duymaz, Taha'nın, oğluyla oynadığı bir videoyu paylaştı. Videoya "Bu ben köydeyken. Annemgilde. 'Taha çok acıktım' dedim. 'Abla yufka aldım. Börek mi yapayım sana baklava mı?' dedi. Son yaptığı ve son yediğim yemeğimiz oldu. Allah'ım senden razı olsun iyi kalpli kardeşim. Huzurla uyu. Bu dünyada rahat edemedin orada rahat uyu iyi kalpli kardeşim. Her şeyim." notunu düştü.

"AİLEME GÜZEL BİR HAYAT SUNMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Daha sonra abla Duymaz, Taha'nın hedeflerini yazdığı görülen bilgisayar ekranını paylaştı. Paylaşımına "Hayalleri vardı. Hepsi, hepsi bir anda uçtu gitti. En kötüsü hiçbir şey yapamamak" yazdı. Fotoğrafta Taha'nın kendine aldığı notlar görünüyordu. Taha Duymaz'ın notlarında;

"Hayattaki hedeflerim

1 Eğitimimi tamamlayacağım

2 Aileme güzel bir hayat sunmak için çok çalışacağım

3 Aşçı olacağım

4 Ne olursa olsun hep iyi, dürüst bir insan olmaya çalışacağım" yazdığı ortaya çıktı.



GÜNLERCE PRİM YAPTIĞI KONUŞULMUŞTU

Günlerce süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz, halası, kuzeni Umut ve eniştesinin Hatay'daki enkazdan cansız bedenleri çıkarılmıştı. İki binanın birbirine girerek devrilmesi nedeniyle enkaza çok zor ulaşılmıştı.

Ablası için 'Taha'nın öldüğünü söylemiyor', 'Taha'nın üzerinden prim yapıyor' cümleleri söyleniyordu. Abla, bu haberlerin canlarını çok yaktığını söylemiş ve hesabını kapatacağını açıklamıştı. Semiha Duymaz, hesabını gizliye aldı. Paylaşımlarını bu şekilde yapmaya devam ediyor.



