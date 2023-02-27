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Taha Duymaz'ın hesabından abisi paylaşım yaptı! "Herkes yaşattığını yaşayacak"

27.02.2023 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremler sonrası Hatay'da fenomen Taha Duymaz günlerce enkaz altında kalmıştı. Kardeşleri, halası ve eniştesiyle beraber cansız bedeni enkaz altından çıkarılan Taha Duymaz'ın Instagram hesabından abisi bir paylaşımda bulunarak daha önce Taha Duymaz'ı linçleyenlere isyan etti.

Taha Duymaz'ın hesabından abisi paylaşım yaptı! "Herkes yaşattığını yaşayacak"

Halasında misafirliğe gittiği gece depreme yakalanarak günlerce enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın cansız bedenine yorganına sarılı halde ulaşılmıştı. Fenomen Taha Duymaz'ın ölmeden önce yayınlanmış videolarındaki sözleri de gündem olmuştu. Abisi Emre Duymaz, Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım yaptı.

''HİÇBİRİNİZE ZARARIM YOK''

Hatay'da yaşanan yıkıcı depremde sosyal medya fenomeni Taha Duymaz hayata gözlerini yumdu. Sık sık özel hayatı ve görüntüsü hakkında zorbalığa uğrayan Taha Duymaz bir videosunda ''Artık gerçekten çok sıkıldım. Beni bir salar mısınız? Ben ailesine bakmaya çalışan küçük bir gencim. Hiçbirinize bir zararım yok. Lütfen sizden rica ediyorum beni bir salın. Gerçekten çok kötüyüm.'' ifadelerini kullanmıştı.

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"AİLEMİZ BİR ANDA BEŞ KİŞİ EKSİLDİ"

Taha Duymaz'ın Instagram hesabından abisi Emre Duymaz bir paylaşımda bulundu. İşte Emre Duymaz'ın o sözleri:

"Selamun aleyküm arkadaşlar ben Emre, Taha'nın abisiyim. Bildiğiniz gibi Taha, Melek, Umut, halam ve eniştemi kaybettik. Bizim için çok zor bir durum. Ailemiz bir anda 5 kişi eksildi. Gerçekten bu durumu yaşamayan bilemez ilk günden kardeşlerimi çıkarana kadar oradaydık. Hatay'da gördüklerimiz çok kötüydü. İnsanlar çok zor durumdaydı. Çoğu insanın belkide yaşayacakları güzel hayatlar hayalleri vardı. O gün hepsi enkazın altında kaldı hayatımızda ömür boyu kalacak Taha kardeşimin anılarını elimizden geldiğince yaşatacağız. Sosyal medya hesapları elimizde aktif kalacak.

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"KEŞKE BU PAYLAŞIMI YAPMASAYDIM"

Sosyal medyaya ilk tanıştığından bu duruma kadar yemediği hakaret küfür kalmadı, yokluktan gelme bir çocuktu, fenomen oldu olay oldu, vefat etti yine olay oldu. Sırf prim için enkaz altında kalan bu çocuktan prim kasanlar oldu. Bu kötü insanların bu kadar alçalacağını bilmiyorduk. Ateş düştüğü yeri yakar gerçekten çok doğru bir sözmüş. Çünkü insanlık dışı davranışlar. Bu çocuk bu durumda bile size hakkını helal eder biliyorum ama benim diyeceğim ben herkesi Allah'a havale ediyorum. Herkes yaşattığını yaşayacak bir gün keşke buradan bu paylaşımı yapmasaydım bu olanlar olmasaydı diyorum ama kaderde hayatta bunu da görecektik. Allah'ım hepimize sabır versin. Kaybettiklerimize rahmet eylesin. Rabb'im şehitlik makamına kabul etsin."

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deprem Taha Duymaz sosyal medya ele

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