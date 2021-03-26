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Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Taha Duymaz videolarıyla fenomen oldu

26.03.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada çektiği videolarla fenomen olan Taha Duymaz’ın videoları, büyük ilgi görüyor. Özellikle mütevazi malzemeler kullanarak köy evinde yemekler yapan Taha Duymaz, videolarını takipçileriyle paylaşmaktan geri durmuyor…

Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Taha Duymaz videolarıyla fenomen oldu

Bir dönem canlı yayında sarf ettiği sözlerden dolayı Instagram hesabı kapatılan Taha Duymaz, bazı insanların amacına ulaştığını ve hesabının askıya alındığını söylemişti. Yıllardır Instagram hesabına büyük emekler verdiğini söyleyen Taha Duymaz, hesabını geri alarak paylaşım yapmaya devam etti. İşte Taha Duymaz’ın videoları…

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı Güveççi Köyü'nde yaşayan Taha Duymaz, küçük yaşına rağmen çok basit malzemelerle lezzetli tarifler hazırlıyor. Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı 4. Sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Taha Duymaz, zamanının çoğunu köyünde geçiriyor.

Hastalığından dolayı arabaya binemediği belirtilen Taha Duymaz’ın yemek videoları kız kardeşi tarafından çekiliyor ve yemek hazırlaması esnasında kız kardeşi de kendisine bazen yardımcı oluyor.

2003’te doğan Taha Duymaz, 7 kız, 5 erkek olmak üzere 12 çocuklu bir aileye mensup. İlkokul 4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, annesinin kronik astım, sedef ve migren hastası olduğunu, 20 senedir psikolojik ilaçlar kullandığını söylerken, babasının ise koah hastası olduğunu açıklamıştı.

Taha Duymaz, aralarında Demet Akalın ve Gülben Ergen’in de yer aldığı ünlü isimlerin de desteğiyle çok sayıda takipçi kazanmıştı.

Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Taha Duymaz videolarıyla fenomen oldu

TAHA DUYMAZ’IN HESABI NEDEN KAPATILDI?

2020 yılı içerisinde Taha Duymaz’ın sosyal medyada ettiği hakaretin ardından hesabı çok sayıda kişi tarafından şikâyet edilmişti. Şikâyetin ardından 1 milyon takipçili hesap, kapatılmıştı. Intagram hesabının kapatıldığını duyuran Taha Duymaz, ‘’Sonunda bazı insanlar hedefine ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim. Canlı yayında söylediği sözler için özür dilerim. Ben kendimde değildim, senelerim elimden alındı. Herkes hakkını helal etsin.’’ ifadelerini kullanmıştı

AŞÇI OLMAK İSTİYOR

12 kardeş olduklarını ve küçüklükten beri mutfak işlerine ilgi duyduğunu anlatan Taha Duymaz, elindeki az imkanla küçük mutfağında yemekler yaparak sosyal medyada paylaştığını ifade etmişti. Küçüklükten beri yemek yapmaya ilgili olduğunu söyleyen Taha Duymaz, devamlı mutfak işlerinde annesine yardım ettiğini kaydetmişti.

Çoğu zaman akrabaları ve eve gelen misafirlerin, 'Erkek çocuğunun mutfakta ne işi var?' diyerek kendisini ayıpladığından yakınan Taha Duymaz, ancak yemek yapmayı çok sevdiği için yılmadığını ve sevgisine devam ettiğini belirtti. Taha Duymaz, kendisini en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayali olan iyi bir aşçı olmak istediğini açıkladı.


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Instagram Taha Duymaz
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