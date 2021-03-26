Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Taha Duymaz videolarıyla fenomen oldu

Bir dönem canlı yayında sarf ettiği sözlerden dolayı Instagram hesabı kapatılan Taha Duymaz, bazı insanların amacına ulaştığını ve hesabının askıya alındığını söylemişti. Yıllardır Instagram hesabına büyük emekler verdiğini söyleyen Taha Duymaz, hesabını geri alarak paylaşım yapmaya devam etti. İşte Taha Duymaz’ın videoları…

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı Güveççi Köyü'nde yaşayan Taha Duymaz, küçük yaşına rağmen çok basit malzemelerle lezzetli tarifler hazırlıyor. Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı 4. Sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Taha Duymaz, zamanının çoğunu köyünde geçiriyor.

Hastalığından dolayı arabaya binemediği belirtilen Taha Duymaz’ın yemek videoları kız kardeşi tarafından çekiliyor ve yemek hazırlaması esnasında kız kardeşi de kendisine bazen yardımcı oluyor.

2003’te doğan Taha Duymaz, 7 kız, 5 erkek olmak üzere 12 çocuklu bir aileye mensup. İlkokul 4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, annesinin kronik astım, sedef ve migren hastası olduğunu, 20 senedir psikolojik ilaçlar kullandığını söylerken, babasının ise koah hastası olduğunu açıklamıştı.