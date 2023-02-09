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Taha Duymaz kurtarıldı mı, hala enkaz altında mı? 9 Şubat 2023 Perşembe depremde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu!

09.02.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz kardeşinin durumuna ilişkin açıklamada bulunmuştu. Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Taha Duymaz'ın olduğu enkaza AFAD'ın geldiğini duyurdu. Peki, Taha Duymaz kurtarıldı mı, hala enkaz altında mı? İşte 9 Şubat 2023 Perşembe depremde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu..

Taha Duymaz kurtarıldı mı, hala enkaz altında mı? 9 Şubat 2023 Perşembe depremde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu!

Depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu merak konusu oldu. Taha'nın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığı aktarılırken ünlü şarkıcı Derya Uluğ sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda son durumu aktardı. İşte 9 Şubat 2023 Perşembe depremde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu..

TAHA DUYMAZ KURTARILDI MI?

Taha Duymaz şu an göçük altında.

Saat 04.30'da paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, Derya Uluğ "Biz şu an Taha Duymaz ile ilgili bilgi vermek istedik size. Mustafa konuşuyor, Burak'la. Biz oraya vinç ve operatör yönlendirdik." ifadelerini kullandı.

TAYA DUYMAZ SON DURUM NE?

Mustafa Akan, Derya Uluğ'un ayrıntıları aktarmasını istemesi üzerine konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerinde bir bina daha varmış. CZN Burak orada zaten. İrtibata geçtik. Bir binayı kaldırırken diğerinin tutulması lazım. Vinç bekliyoruz. İnşallah olacak. Saat 8-9 gibi. Vinçler gelecek"

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"TAHA DUYMAZ VE ENKAZ ALTINDAKİLER İÇİN DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Derya Uluğ konuşmasını "Dualarını esirgemeyin. Yalnızca Taha değil, çok sayıda insan var o binada." diyerek noktaladı.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ gecenin ilerleyen saatlerinde Taha Duymaz'a ilişkin flaş gelişmeyi duyurdu.

Derya Uluğ son yaptığı paylaşımda "Taha'nın olduğu enkaza AFAD geldi. Çalışma başladı arkadaşlar. Şu an gelen kesin ve net bilgi. Orada zorlu bir süreç var. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerine yer verdi.

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CZN Burak bu gelişmeden önce konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Bu binada, Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek Duymaz veUmut Duymaz, halası, eniştesi ve komşuları var. Herkesten yardım istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Taha Duymaz sosyal medya

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