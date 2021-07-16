Takipçilerinin yüreği ağzına geldi! Pınar Altuğ'dan korkutan paylaşım

Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, neredeyse 20 yıl oynadığı "Çocuklar Duymasın" dizisiyle özdeşleşmiş durumda. Ama Pınar Altuğ denince akla gelen tek şey bu değil. Ünlü isim aynı zamanda büyük bir deniz ve tekne aşığı. Teknesiyle çıktığı tatiller ve özel dekorasyonlarıyla tanınan Pınar Altuğ, bir ara tekne giydirme işi bile yapıp tekstilciliğe soyundu. Tekne giydirme işini kısa süre içinde rafa kaldırsa da, teknesiyle tatil yapmaktan vazgeçmedi. Yaklaşık bir aydır teknesiyle Ege'yi gezen Pınar Altuğ, çok sevdiği köpeklerini de sık sık paylaşıyor. Takipçileri, Pınar Altuğ'un köpeklerinin sevimli hallerini izlemeye bayılıyor. Ama bugün köpeklerden birinin kaybolduğu zannedilince ortalık ayağa kalktı.

Şaka yapmaya çalıştı

"Bu da firari çıktı." diyerek köpeği Gazoz'un yüzüşünü paylaşan Pınar Altuğ, köpeği karaya çıkıp gözden kaybolunca da, "Ve kayboldu." diyerek şaka yapmak istedi.

Takipçileri bu olayı ciddiye alıp Pınar Altuğ'un sakinliğine şaşırınca da olanlar oldu.

Açıklama yapmak zorunda kalan ünlü isim, "Kaybolduğunu düşünsem bu kadar rahat olmazdım ki. Bunu her gün yaptığı için alışığız, döndü ve uyuyor." diyerek iyi haberi verdi.

