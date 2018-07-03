MAGAZİN

Takipçisinin yorumu Alişan'ı çileden çıkardı! 'Mahkemede de söylersin'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2018 21:32 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinden eşi Buse Varol'la birlikte paylaşımın altına yapılan çirkin yorum ünlü şarkıcı Alişan'ı çileden çıkardı. Ünlü sanatçı takipçisini mahkemeye vereceğini söyledi.

Takipçisinin yorumu Alişan'ı çileden çıkardı! 'Mahkemede de söylersin'

Alişan'ın takipçisi fotoğrafın altına, "Şurda daha yeni evlendiler, ne çabuk hamile oldu. şuna açıkça desenize önceden bu iş oldu bitti... Milleti mantak yerine koyorlar, bilmiyorlarki manyak kendileri yalakalar ş...." yorumunu yaptı.

"MAHKEMEDE DE SÖYLERSİN"
Yorum karşısında kendini kaybeden Alişan, "Karım 7 haftalık hamile bende evleneli 8 hafta oldu... Bütün söylediklerini sana misliyle iade ediyorum!! Ayrıca bu söylediklerini mahkemede de söylersin!! Ayrıca cinsiyet 3 ayda belli oluyor bunuda oku araştır madem bu kadar ahkam kesiyorsun!!" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
alişan buse varol

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