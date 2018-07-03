Takipçisinin yorumu Alişan'ı çileden çıkardı! 'Mahkemede de söylersin'

Alişan'ın takipçisi fotoğrafın altına, "Şurda daha yeni evlendiler, ne çabuk hamile oldu. şuna açıkça desenize önceden bu iş oldu bitti... Milleti mantak yerine koyorlar, bilmiyorlarki manyak kendileri yalakalar ş...." yorumunu yaptı.

"MAHKEMEDE DE SÖYLERSİN"

Yorum karşısında kendini kaybeden Alişan, "Karım 7 haftalık hamile bende evleneli 8 hafta oldu... Bütün söylediklerini sana misliyle iade ediyorum!! Ayrıca bu söylediklerini mahkemede de söylersin!! Ayrıca cinsiyet 3 ayda belli oluyor bunuda oku araştır madem bu kadar ahkam kesiyorsun!!" dedi.

