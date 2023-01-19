Taklacı güvercin gibi! Hünerlerini böyle sergiledi

ABD merkezli robotik şirketi Boston Dynamics tarafından geliştirilen iki ayaklı "insansı robot" Atlas’ın yeteneklerini sergilediği anların videosu yayınlandı. Robotun test amacıyla kurulan bir inşaat iskelesine çıkabilmek için tahta parçasıyla kendisine yol yaptığı görüldü.

ÇANTAYI YUKARIDAKİ İŞÇİYE ULAŞTIRDI

Daha sonra kenarda duran takım çantasını alıp iskeleye çıkan robot, çantayı yukarıdaki işçiye ulaştırdı. Robotun tekrar aşağı inebilmek için iskelenin diğer tarafındaki kutuyu itip basamak yapması da dikkat çekti.

Takla atabilen Atlas’ın dengesinin bozulmadığı, ağırlık taşırken zıplama ve dönme yeteneği dahil olmak üzere becerilerini etkili bir şekilde kullandığı görüldü. (İHA)

