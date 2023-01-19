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  4. Taklacı güvercin gibi! Hünerlerini böyle sergiledi

Taklacı güvercin gibi! Hünerlerini böyle sergiledi

19.01.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li robotik şirketi Boston Dynamics’in geliştirdiği iki ayaklı insansı robot Atlas’ın inşaat iskelesinde sergilediği hünerler dikkat çekti. kenarda duran takım çantasını alıp iskeleye çıkan, çantayı işçiye ulaştıran ve taklacı güvercin gibi takla da atan robotun yeteneklerini sergilediği video büyük ilgi gördü.

ABD merkezli robotik şirketi Boston Dynamics tarafından geliştirilen iki ayaklı "insansı robot" Atlas’ın yeteneklerini sergilediği anların videosu yayınlandı. Robotun test amacıyla kurulan bir inşaat iskelesine çıkabilmek için tahta parçasıyla kendisine yol yaptığı görüldü.

ÇANTAYI YUKARIDAKİ İŞÇİYE ULAŞTIRDI

Daha sonra kenarda duran takım çantasını alıp iskeleye çıkan robot, çantayı yukarıdaki işçiye ulaştırdı. Robotun tekrar aşağı inebilmek için iskelenin diğer tarafındaki kutuyu itip basamak yapması da dikkat çekti.

Takla atabilen Atlas’ın dengesinin bozulmadığı, ağırlık taşırken zıplama ve dönme yeteneği dahil olmak üzere becerilerini etkili bir şekilde kullandığı görüldü. (İHA)

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Boston Dynamics robot

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