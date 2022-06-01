Taksiciden akılalmaz hareket! Tacizciden para aldı, arka koltuktaki tecavüzü anbean izledi

İngiltere’nin Manchester şehrinde taksicilik yapan Jojo Joseph Thirunilam isimli bir adamın arabasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gece kulübünün önünden ismi açıklanmayan 18 yaşındaki genç bir kızı ve 39 yaşındaki Omed Mahmood adındaki bir adamı arabasına alan Thirunilam, kendisine ödeme yapılması üzerine iğrenç bir olaya göz yumdu. Yarı baygın halde olmasını fırsat bilen Mahmood, taksi şoförüne yüklü bir miktar para vererek aracın arka koltuğunda genç kıza tecavüz etti. Taksi şoförü ise o anları arabanın dışından izlemeyi seçti.

KENDİ DAİRESİNE GÖTÜRDÜ

Kurbanın istediği dışında Omed Mahmood kendi evinin adresini ve oraya vardıklarında genç kızı sürükleyerek taksiden çıkarttı. Sabah başka bir evde uyandığını fark eden genç kız ise, yerel bir dükkana sığınarak yardım istedi. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Bolton Kraliyet Mahkemesi'nde Mahmood dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı ve o gece taksi şoförü 49 yaşındaki Jojo Joseph Thirunilam 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.



