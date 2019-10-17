Mynet Trend

Taksim'de yabancı uyruklu kadınlar birbirine girdi

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.10.2019 09:36 | Son Güncelleme

İstanbul Taksim’de restoranda yemek yiyen yabancı uyruklu iki kadın bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce kadınlar cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti. Kadınlardan biri sinir krizi geçirirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksim'de yabancı uyruklu kadınlar birbirine girdi

Beyoğlu Taksim Aydede Caddesin’de dün sabah saat 05.00 sıralarında bir restoranda yemek yiyen yabancı uyruklu iki kadın, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce restorandan çıkan kadınlar, cadde ortasında birbirine girdi. Saç saça baş başa kavga eden kadınları yanlarında bulunan arkadaşları güçlükle ayırdı. Kadınlardan biri sakinleşip olay yerinden ayrılırken, diğeri cadde ortasında sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadını sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra sinir krizi geçiren yabancı uyruklu kadın arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın! Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın!
AK Partili isimden Tunç Soyer'e Barış Pınarı Harekatı tepkisiAK Partili isimden Tunç Soyer'e Barış Pınarı Harekatı tepkisi
Sağanak yağmur, sis ve pus geliyor...Sağanak yağmur, sis ve pus geliyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taksim kavga

En Çok Okunan Trend Haberler

Avrupa'da panik! THY uçağı Bremen'e acil iniş yaptı!

Avrupa'da panik! THY uçağı Bremen'e acil iniş yaptı!

Aşiret düğünündeki takılar dudak uçuklattı

Aşiret düğünündeki takılar dudak uçuklattı

İlber Ortaylı'ya İBB'de yeni görev!

İlber Ortaylı'ya İBB'de yeni görev!

19 yaşında iki vajinası olduğunu keşfetti!

19 yaşında iki vajinası olduğunu keşfetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkentte dehşete düşüren kaza! Gören inanamadı

Ankara'da dehşete düşüren kaza!

AK Partili vekilden Tunç Soyer'e Barış Pınarı Harekatı tepkisi

AK Partili isimden Tunç Soyer'e Barış Pınarı Harekatı tepkisi

Meteoroloji'den kritik uyarılar: Sağanak yağmur, sis ve pus...

Sağanak yağmur, sis ve pus geliyor...

İlber Ortaylı İBB şirketlerinden Kültür AŞ'ye danışman oldu!

İlber Ortaylı'ya İBB'de yeni görev!

Marmaris'te dehşete düşüren görüntü! Teker teker katlettiler!

Ünlü tatil merkezinde dehşete düşüren görüntü!

Yüzlercesi ağa takıldı! 'Akdeniz için felaket!'

Yüzlercesi ağa takıldı! 'Akdeniz için felaket!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.