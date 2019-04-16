Mynet Trend

Taksisinde unutulan 30 bin avroyu sahibine teslim etti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 16.04.2019 10:04 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'ndan aldığı Tunus uyruklu 2 turistin taksisinde unuttuğu içinde 30 bin euro bulunan çantayı sahibine teslim eden taksi şoförü Hakan Kanat, "Vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Turistler beni görünce boynuma sarılıp beni öpmeye başladı. O bana yeter zaten" dedi.

Taksisinde unutulan 30 bin avroyu sahibine teslim etti

Şişli'de bulunan bir otelin taksi durağında çalışan Hakan Kanat İstanbul Havalimanı'ndan taksisine aldığı Tunus uyruklu 2 turisti alarak Kumkapı'da bir otele bıraktı. Daha sonra otelden ayrılan Kanat, taksisine başka bir müşteri aldı. Bu sırada arka koltukta bulunan çantayı fark etti. Kanat, içinde 30 bin euro olan çantayı sahibine ulaştıramadan, 2 turist güvenlik kamera görüntülerinden aldıkları taksinin plakasından Kanat'a ulaştı. Polis merkezinde turistlere çantayı teslim eden Kanat'a, turistler 100 euro verdi.

"BU BİZİM GÖREVİMİZ, ÇOCUĞUMUZA HARAM LOKMA YEDİRMEYİZ"

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten taksi sürücüsü Hakan Kanat, "Ben Şişli'den havalimanına yolcu götürmüştüm. Yolcumu indirdikten sonra iki turist taksime bindi. Turistleri Aksaray'da bir otele götürdüm. Otelin önünde iki turisti indirdikten sonra oradan ayrıldım. Arabada çanta olduğunu fark etmemiştim. Yenikapı İDO'nun oradan başka bir yolcu aldım. O sırada çantayı fark ettim. Çantayı koltuğumun yanına koyarak taksiye binen yolcuyu gideceği yere bıraktım. O sırada çantanın sahibi turistler, otelin kamerasından plakamı tespit ederek kardeşime ulaşmışlar. O da beni aradı, çantayı getireceğimi söyledim. Sonra karakola gittik orada parayı teslim ettim. Çantanın içerisinde 30 bin euro vardı. Para dolu çantasını iade ettiğim turist teşekkür hediyesi olarak paranın içinden 100 euro verdi. Biz paranın peşinde değiliz, aracımızda unutulan bir eşya olduğunda sahibine ulaştırırız. Bu bizim görevimiz, çocuğumuza haram lokma yedirmeyiz" dedi.

2734d3131690b33c1b6ed51dc901485e

"TURİSTLER BENİ GÖRÜNCE SEVİNÇTEN BOYNUMA SARILIP ÖPMEYE BAŞLADI"

Kanat, “Turistler beni görünce boynuma sarılıp öpmeye başladı. O bana yeter zaten, o şekilde teslim ettim paralarını. Ben görevimi yaptım, sahibine ulaştırdık parasını. O da mutlu oldu ben de rahatladım" dedi.

a7a42e8abb9fb0eac7f98c880d1ab278

Kaynak: DHA

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Ay, Başak burcunda ilerliyor!Ay, Başak burcunda ilerliyor!
Manisalı çiftçinin 130 bin liralık su borusu kundaklandı Manisalı çiftçinin 130 bin liralık su borusu kundaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul havalimanı tunus

En Çok Okunan Trend Haberler

Komünist Başkan sözünü tuttu!

Komünist Başkan sözünü tuttu!

İstanbul tarihinin en büyük 'torbacı' operasyonu

İstanbul tarihinin en büyük 'torbacı' operasyonu

Mansur Yavaş'a EYT sorusu! Cevap vermeden...

Mansur Yavaş'a EYT sorusu! Cevap vermeden...

On Numara çekilişinde büyük sürpriz! Böylesi görülmedi

On Numara çekilişinde büyük sürpriz! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Okuyucu Yorumları 23 yorum
bir beynim olmasaydı bu arkadasın iyi niyetinden dolayı parayı getirdigini düşünürdüm... otele bağlı bir taksi. herşeyi belli kaçacak yeri yok mecburen getirdi.. madem parada pulda gözün yoktu da ne diye 100 euroyu aldın..
Keşke bütün taksiciler sizin gibi olsa...
Bir gün önce de bir başka taksici 10 kat fazla ücret almıştı bir Lübnanlı turistten.Insanlık ...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çobanın büyük cesareti! Yılanları teker teker kurtardı

Çobanın büyük cesareti! Yılanları teker teker kurtardı

Paraşütçünün son anları ortaya çıktı

Paraşütçünün son anları ortaya çıktı

Bursa'da tedirgin eden olay: Ürpermemek elde değil

Bursa'da tedirgin eden olay: Ürpermemek elde değil

Günlük burç yorumları 16 Nisan Salı - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Başak burcunda ilerliyor!

Manisalı çiftçinin 130 bin liralık su borusu kundaklandı

Manisalı çiftçinin 130 bin liralık su borusu kundaklandı

Trabzon'da 'vize başvuru merkezi' tepkisi: Maksadı görüyor, uyarıyoruz

Trabzon bunu konuşuyor: Maksadı görüyor yetkilileri uyarıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.