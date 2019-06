Talat Bulut 40'ın konuğu oldu! 'Tek kişi ile evlilik rekoru kırdım'

Kızın bu iftirası ve yalanı ortaya çıktı. Olayın sıcak olduğu anlarda İzmir’den gelen bir avukat, kadın dayanışmaları ya da benzer konularla ortalığı karıştırdı. Ancak kızın babasıyla arasında yaşadığı olayın dosyası ortaya çıktığında hepsi ortadan kayboldu. Şu an kıza açtığım tazminat davasında onu savunacak bir avukatı yok. Bu durum çok ilginç. Nerede onu savunan avukatlar, dernekler, insanlar? Ortada yoklar. Demek ki bir yalanı savunacak durumda değiller şu an. Kızın yalan söylediğini anladılar ve şu an onu savunmuyorlar ama o dönemde ben kendimi anlatamadım. Sosyal medyada insanlar kendilerini o kadar özgür hissediyorlar ve o kadar ahlaksız bir durumdalar ki… Bunun bir de demokrasi hakkı olduğunu düşünüyorlar. Hayır, sen herkes hakkında her şeyi söyleyemezsin. Bu işin bir kuralı var. Ben vicdanen çok özgürüm. 21 yaşında bir kız çocuğu babasıyım ve onun sorumluluklarını taşırken bu tür suçlamalar karşısında şoke oluyorsunuz. Bir de bu iftirayı atan kişi hakkında gerçekleri öğrendiğiniz de daha da şoke oluyorsunuz.