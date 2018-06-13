Talat Bulut'a bir şok daha! Yasak Elma setindeki taciz iddiası sonrası flaş karar

Yönetmen ve yapımcılardan oluşan 56 kişi, Yasak Elma dizisindeki taciz skandalıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Talat Bulut'a bir şok da yapımcılardan geldi.

“Türkiye sinema sektörüne emek veren yapımcı ve yönetmenler olarak, ülkemizde her alanda olduğu gibi, sektörümüzde de kadın çalışanlara yönelik taciz ve istismar olayları yaşandığını biliyoruz ve setlerimizde bu olayların son bulması için elimizden geleni yapıyoruz” cümlesiyle başlayan açıklama şöyle devam etti:

“Yasak Elma adlı televizyon dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut'un, sette bir kostüm asistanını taciz ettiğini, kostüm asistanı genç kadının süreci yargıya yansıtma kararıyla birlikte öğrendik.

Bizler, Türkiye toplumunda taciz ve istismar vakalarını ifşa etmenin kadınlar için ne kadar zor olduğunu biliyoruz, ‘kadının beyanı esastır' ilkesine inanıyoruz.

Yargıya taşınmakta olan bu taciz vakasında, kostüm asistanı arkadaşımızın yanında olduğumuzu, bundan sonra filmlerimizde adı tacize karışmış isimlere yer vermeyeceğimizi kamuoyu önünde açıklıyoruz.