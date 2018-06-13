Talat Bulut'a bir şok daha! Yasak Elma setindeki taciz iddiası sonrası flaş karar

Yönetmen ve yapımcılardan oluşan 56 kişi, Yasak Elma dizisindeki taciz skandalıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Talat Bulut'a bir şok da yapımcılardan geldi.
“Türkiye sinema sektörüne emek veren yapımcı ve yönetmenler olarak, ülkemizde her alanda olduğu gibi, sektörümüzde de kadın çalışanlara yönelik taciz ve istismar olayları yaşandığını biliyoruz ve setlerimizde bu olayların son bulması için elimizden geleni yapıyoruz” cümlesiyle başlayan açıklama şöyle devam etti:
“Yasak Elma adlı televizyon dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut'un, sette bir kostüm asistanını taciz ettiğini, kostüm asistanı genç kadının süreci yargıya yansıtma kararıyla birlikte öğrendik.
Bizler, Türkiye toplumunda taciz ve istismar vakalarını ifşa etmenin kadınlar için ne kadar zor olduğunu biliyoruz, ‘kadının beyanı esastır' ilkesine inanıyoruz.
Yargıya taşınmakta olan bu taciz vakasında, kostüm asistanı arkadaşımızın yanında olduğumuzu, bundan sonra filmlerimizde adı tacize karışmış isimlere yer vermeyeceğimizi kamuoyu önünde açıklıyoruz.
Sektörümüzde kadına yönelik şiddet, taciz ve istismarın takipçisiyiz, kamera önündeki ve arkasındaki bütün kadın arkadaşlarımızın yanındayız.
Saygılarımızla,”
Açıklamaya imza atan isimler ise şöyle sıralandı:
Ahu Öztürk
Ali Vatansever
Anna Maria Aslanoğlu
Aslı Erdem
Aslı Filiz
Ayşe Ayben Altunç
Ayşe Toprak
Belma Baş
Belmin Söylemez
Berrak Samur
Beste Yamalıoğlu
Bilge Elif Özköse
Birol Akbaba
Bülent İşbilen
Ceylan Naz Baycan
Ceylan Özgün Özçelik
Çiğdem Mater
Deniz Koçak
Derya Durmaz
Dilde Mahalli
Diloy Gülün
Ekin Çalışır
Emin Alper
Emine Yıldırım
Emre Akay
Enis Köstepen
Ferit Karol
Filiz Gülmez Pakman
Gökçe Işıl Tuna
Güliz Sağlam
Haşmet Topaloğlu
Kaan Müjdeci
Kenan Tekeş
Korkut Akın
Melek Özman
Mine Özerden
Mizgin Müjde Arslan
Müge Özen
Nadir Öperli
Nedim Hazar Bora
Nefes Polat
Nesra Gürbüz
Oya Özden
Pelin Esmer
Ramin Matin
Selcen Ergun
Selin Vatansever Tezcan
Seren Yüce
Sevil Demirci
Seyhan Kaya
Su Baloğlu
Suzan Güverte
Tolga Karaçelik
Yasemin Akıncı
Yunus Ozan Korkut
Zeynep Koray
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