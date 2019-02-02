Talat Bulut Hande Ataizi'ye ateş püskürdü

Taciz skandalıyla gündeme gelen Yasak Elma dizisinde sular durulmuyor.

Başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin oynadığı ‘Yasak Elma’nın kadrosuna Nesrin Cavadzade’nin gireceği söyleniyordu. Ancak Nesrin Cavadzade dedikoduları yalanladı.

Kısa bir süre sonra ise bu defa diziye Hande Ataizi’nin dahil olacağı iddia edildi. Hafta içi yapılan açıklamada Ataizi ile görüşmelerin devam ettiği belirtilmişti. Ataizi, Talat Bulut’la ilgili taciz iddiaları gündeme geldiğinde, 19 yıl önce benzer Bulut’un kendisini de taciz ettiğini iddia etmişti.

TALAT BULUT’TAN VİDEOLU TEPKİ

Oyuncu Talat Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile iddiaların merkezinde olan Hande Ataizi hakkında bir paylaşımda bulundu ve kendisine iftira atanların zaman içerisinde bu yanlışlarından döndüklerini söyledi.

Bulut "Bana iftira atanlar yavaş yavaş itirafta bulunuyor. Benimle uğraşmayın artık" yeter diyerek isyan etti.

